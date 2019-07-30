世界視線：俄陰謀論滿天飛　反對派一籌莫展

莫斯科拘捕過千名反普京示威的抗爭者後，在囚的反對派領袖納瓦尼忽然急病被送往醫院，據稱是出現過敏反應，醫生卻認為他可能被不明的化學物質毒害，納瓦尼的發言人則表明納氏未曾出現過類似徵狀。在「後真相年代」，不管事實如何，人們總是傾向相信陰謀論，納氏的敏感定必誘使更多矛頭指向總統普京，猶如在反政府的怒火上澆油。



今次示威的主因，是普京被指肆意剝奪憲法所保障的被選舉權。俄國政府系統的設計本身對寡頭主義有利，極高的選舉門檻將無數反普京政客拒諸門外。地方選舉候選人需獲得至少五千個提名，表面看來不太難達標，但反對派仍然顧慮多多，擔心在所謂白色恐怖陰霾下，地方政府會將提名的市民視為反動勢力和潛在敵人，連署制度實為他們用來將反對派連根拔起的利器。有人擔心自己的名字出現在黑名單上，不敢冒政治風險，客觀上增加了反對派政客獲足夠提名的難度。



儘管納瓦尼跨過提名門檻，但還有選舉委員會這一關要過。莫斯科當局政治問題行政解決，很多提名簽名被裁定不合格，至今約三十人的參選資格被取消。反對派原以為只要跟着政府所定下的遊戲規則去玩，仍享有部分發聲的空間，但很明顯，選委會對反對派嚴防死守，部分人失去選舉權，最終結果是迫使更多民眾走上街頭。



有論者認為國會將因此失去認受性。被取消資格的領袖古德科夫說：「如果我們現在失敗，選舉將不再作為一種政治工具存在。」國會議席本來是寡頭政府用來向反對派分餅派糖的好工具，培育「忠誠的反對派」有利排遣反政府的民怨，但照現在的情況來看，普京已認為此路不通，甚至決定徹底放棄西方式議會民主制度。



不管怎麼說，普京的支持度在莫斯科以外的地區仍然高企，納瓦尼鑑於打着鮮明的反普京旗號，選票市場不大，遂改為攻擊總理梅德韋傑夫的貪腐問題，結果還是逃不過判監的下場。由此可見，普京仍然大權在握，反對派政客根本成不了氣候。