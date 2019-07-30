朋友傳來前年在香港進行、東方龍獅迎戰廣州恒大的足球比賽視頻，港獨分子在球場內舉起港英旗宣揚港獨，恒大球迷見到後大起反對，視頻所見是上千恒大球迷齊聲合唱粗口「問候」港獨分子的母親。相比起港獨分子，廣州球迷是光明磊落，不戴口罩遮掩面容，上千人合唱，氣勢雄壯。反觀港獨分子，躲在一旁，不敢以真面貌見人，猥瑣懦弱陰暗。兩者比較，可見道理在哪方。



朋友並說，廣州人行事一般低調，但在國家公義面前，並不畏縮，跟同樣講粵語的港獨分子對罵，更為齊心和有氣勢。他說：「別忘了絕大部分香港人的祖先就是廣東人，既然認鬼做父，那麼你老祖宗就有權罵你。」廣州與香港本是一家，要說粵語文化，香港是來源自廣州，香港鬧港獨，沒有理由，作為根源的廣州自然看不過眼。



廣州球迷用粵語「問候」港獨分子的母親，事實上也反映着廣州廣大人民（約二千萬人）對香港港獨分子的厭惡和痛恨。廣州球迷的罵語中，也包括了指港獨分子沒腦癡狂，香港為甚麼、也憑甚麼要港獨？更何況港獨分子舉起的是港英旗和美國國旗，這便是漢奸賣國，港獨只是幌子，用作欺騙無知的群眾，特別是心智未成熟的青少年。



香港的港獨和暴亂策動者的意圖，應該志不在香港，因為香港是沒有任何條件可以獨立，或者歸英、歸美，現在已經不是一百多年前的世界！



他們的目的是中國內地。假若他們能夠在香港製造一場「六四」，便可以藉國內外勢力來攻擊、動搖中共政權，此所以在過去一個多月，他們宣傳要用「死士」、「義士」來推動暴亂。然而，即使特區政府有問題，香港的警力是足以應付暴亂，中央政府不會容許特區政府抑制警察，不讓其迅速有效地平息動亂。若有效地運用警力，香港不可能鎮壓不了以港獨分子為主的暴亂。港獨分子受壓，其餘烏合之眾縱由泛民議員帶領，亦難以堅持，香港便不可能製造出一場「六四」事件。



而即使香港翻天，政府的投降派奪權，一是中央政府必然干預，不需出兵，只需把投降派官員罷免便可。二是香港失控，亦不可能擴散至內地，一方面內地政府有問責制，不會容許暴動出現和擴散；另一方面，香港的港獨思潮，與內地民間的愛國主義牴觸。內地當然也有賣國者，但社會大眾便足以遏止，不如香港社會偏幫。上述廣州球迷在球場上痛罵港獨分子，便足以反映出內地民心所向。



香港與廣州正背向發展，廣州更愛國，香港走往港獨，誰才代表歷史趨勢？