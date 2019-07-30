對於香江反對派和外部勢力相勾結、組織策劃的反修例風波和暴亂，特首林鄭月娥「拿拿聲」跪低投降。此舉，不論是任何營壘從任何角度看，作為特首，林鄭皆已報廢。不同的是，反對派對她形同報廢還嫌不夠，非要把她趕下台不可。



北京則雖知其廢，但出於某種考慮，還要保其在位。北京以為這種支持，或許可以讓林鄭暫且不那麼廢。這是北京錯估形勢，高估自己的支持力，甚至根本沒有搞清林鄭這個人是怎麼回事。她搞出那麼大的禍事，究竟是無心之失、方法有錯，還是另懷目的、有意為之？這些都沒搞清，或全部判斷有誤，就不管三七二十一，按照一貫「套路」挺其不倒，支持她既要跪低投降又能「有效管治」，哈哈，天下哪有這樣的「成功個案」？



林鄭月娥跪低投降，要說尚有不算「報廢」之事，大概就是惡劣的政治影響也。反對派和暴徒益加瘋狂，林鄭之廢，讓他們吃了強力春藥一般興奮、強橫起來，搗亂破壞、肆意施暴，花樣百出，如入無人之境，連維持秩序、負有執法之專責的警察都望風而逃，生怕沒有和特首之疲軟投降「保持一致」，要受「內外處理」。林鄭的投降主義不但沒有「緩和形勢」，更是加劇動亂，引火上身，造成了更大的管治混亂、內部分裂。



日前，有逾五百名公務員行政主任「隱其名」發出聲明，譴責林鄭「未撤回修例」，譴責警隊未能制止元朗暴力，要求林鄭限期解決問題，否則就要下台，他們就要採取「工業行動」、「按章工作」。這是在體制內，公務員公開發出了「倒林鄭」的政治訴求，所謂公務員政治中立不復存在。



董建華、曾蔭權、梁振英當特首時都曾「被倒」，然都是來自外部——立法會和社會各界。體制內部雖然有人也想「倒特首」，但絕不敢「抱團」有組織的公開發聲明、發通牒。今次公開窩裏反實乃有迹可尋，最早由一班政界、法律界的「退隱」之人發聲明，繼而冒出一批當過公務員高官的退休人士發聲明，現在是在職公務員紛紛「揭竿而起」。政府癱瘓不遠矣，此皆林鄭報廢之功也。