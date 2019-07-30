面對目前亂局，真正關心和愛護這座城市的市民無不憂心忡忡，香港到底何去何從？何去何從暫時不得而知，唯一可以肯定的是，反對派奪權陰謀注定無法得逞，港獨注定是癡人說夢。道理很簡單，中國人連小小南海島礁也不放棄，連鳥不生蛋的釣魚島也據理力爭，有何理由放棄香港？



有人重溫歷史發現，原來西藏和香港有着頗為相似的經歷。一九五一年西藏和平解放，中央政府和西藏地方政府簽署《十七條協議》，容許西藏高度自治，甚至可以保留藏軍，比香港的「一國兩制」還要寬鬆，結果還是出事。在西方國家煽動和資助下，西藏發生多次騷亂，一九五九年更爆發大規模武裝叛亂，藏獨分子圍堵當地政府機構，殺害漢藏官員，叫囂「西藏獨立」，最後中央政府不得不出手，僅用了兩天時間便平息叛亂。達賴在美國中情局策劃之下逃往印度，從此走上不歸路。



以史為鑑，可知興替。西藏叛亂的背後有美國等外部勢力的身影，香港動亂尤其如此，外部勢力的介入更加赤裸裸，可見美國數十年來從未放棄分裂中國的圖謀。在美國看來，即使無法促使中國內部崩潰，香港動亂也可以消耗中國國力和資源，從而達到遏制中國崛起的目的，正如當年通過西藏叛亂來削弱中國一樣。不同的是，當年美國政府主要是通過中情局在西藏搞鬼，如今則是明目張膽插手香港事務，連副總統和國務卿等高官也赤膊上陣。



理清事情的來龍去脈，就知道這場政治風暴不是偶然，而是必然，修訂《逃犯條例》只是導火索，而不是問題的根源。當年毛澤東評估西藏形勢時指出，西藏上層反動派的倒行逆施只能是自取滅亡，使民主、光明的西藏早日出現。同樣道理，香港反對派的倒行逆施也只能是自取滅亡，絕不可能達到奪權目的。當年中央政府僅用了兩天時間便平息西藏叛亂，而對付香港動亂也許一天就夠了。