剛過去的周日下午約四點，在銅鑼灣一帶，遊人如鯽，有購物「血拼」支持零售業，有消閒娛樂公餘減壓，好讓周一上班再拚搏促進經濟。典型香港的生活模式，在「一國兩制」框架下，市民樂享《基本法》及香港法律的保障。然而總是有些人不珍惜繁榮安定，熱鬧的軒尼詩道，忽然間風雲變色，一大群黑衣人掩至，佔據馬路甚至坐下，喊着「革命」口號，空氣中頓時凝聚緊張的氣氛。本來面帶笑容玩樂的男男女女、一家大小，停下動作來，流露疑惑驚訝的眼神，如丈八金剛摸不着頭腦，「遊行集會不是在遮打花園嗎？」



特區的示威潮遍地開花，已經到了全民皆受牽連的境地。以往尚有些市民對示威者帶點包容，稱年輕人會比較熱血衝動，出發點不太差，但隨着遊行請願暴力化，各區淪陷，無日安寧，說這些話的人愈來愈少，因為熊熊烈火已經燒到身邊，日常生活都受到騷擾，身家性命面臨巨大威脅，誰還有多餘的同情心？



周日有人申請中上環遊行，明顯是接續「七二一」事件再衝着中聯辦而來，警方不能接受，只批准在遮打花園集會，結果一如過去數周的遊行一樣，演變成非法集會及大型衝突，半個港島淪為戰場。銅鑼灣中心地帶被佔領一段時間，之後部分黑衣軍分散前往各區加入戰團。防暴警與示威者在中、上環及西環一帶對峙，催淚彈橫飛，連番激戰，警方接近午夜時分才能夠清場，拘捕四十九人，共十六人受傷送院。



今次沒有搞出人命實屬萬幸，示威者暴力升級，向警務人員擲磚、縱火，更有人帶着弓箭隨時可以發射，而警方使用的武力亦帶有一定程度殺傷力。雙方交鋒都有生命危險，而且在市區容易傷及無辜市民，一名電視台攝影師便在採訪期間受傷。香港人應該醒覺了，你沒有去示威，示威都會找上你。容忍他們，無異鼓勵破壞社會秩序。