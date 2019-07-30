盱衡當前的形勢，又豈止是民變而已！包括政務主任、行政主任、政府律師、新聞主任、醫護人員，以及不同的政府部門，對嚴峻時局或聯署表態，或發表聲明甚至舉行集會，正是出於愛護這塊土地的真摯感情，「心所謂危，亦以告也」，希望特首林鄭月娥能夠正面回應民意的訴求。但是，「我心向明月，明月照溝渠」，林鄭完全無視公務員焦慮和不安，繼續龜縮，苟活避禍，特區政府由上至下，不是人心渙散，便是離心離德，敗象亡徵已呈！



「公僕仝人，與民同行」的公務員集會，將於本周五（八月二日）在中環遮打花園舉行。有關集會的聲明強調公務員會保持政治中立，維持專業服務市民。發起人之一顏武周昨日在出席電台節目時表示，由於在網上就政府處理反修例問題以及警隊處理元朗襲擊事件上有很多聲音，而不少公務員近日亦發起聯署，因此想把這些聲音化作行動，向市民傳達公務員團隊聆聽到他們的聲音，願意告知政府，從而修補政府與市民之間的關係。他認為，政府必須回應公眾對成立獨立調查委員會的訴求，只強調監警會機制行之有效的說法，未能釋除公眾疑慮。顏又說，此次集會並非想「搞對抗」或站在政府的對立面，亦無舉行罷工或按章工作的計劃。他說，集會的方向是希望邀請到特首及司長，與公務員同事面對面交流有關處理近日問題的想法。



林鄭月娥於一九八○年八月加入港英政府成為政務主任（AO），在九七前曾於不同政府部門工作，二○○六年三月出任民政事務局常任秘書長，二○○七年七月由公務員轉為政治任命的問責官員，擔任發展局局長。二○一二年六月二十八日，根據第四任行政長官梁振英的提名，林鄭月娥獲得北京任命為政務司司長。青雲有路，更上層樓，二○一七年三月當選行政長官。二十七年跨越兩朝的政務官生涯，對於政府運作、公務員屬性，理應有深入的認識，奈何「一闊臉就變」，囂張狂妄，脫離群眾，不可一世當然就不知人間何世！



或許有人會認為，特區政府正處於空前未有的惡劣和複雜的環境，公務員應與政府同心同德，共渡難關，必須嚴守政治中立，不應公開發表與政府立場相悖的言論，予人政府已陷入分崩離析的印象，而且徒增困擾，令特區政府管治更加困難。然而，這一個多月來的「民變」，香港已經到了存續淪亡、決於俄頃的關鍵時刻，公務員與絕大部分的香港人一樣，每日都是在惶恐不安、焦慮憂懼中過活，決定「與民同行」而向特首林鄭「動之以情」，試問又何可疵議？