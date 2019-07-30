一場反修例風暴，將人性黑暗面暴露無遺。繼前考評局通識教育科科目委員會主席賴得鐘發表「黑警死全家」的仇警言論後，真道書院助理校長戴健暉又在網上發表咒罵警員的惡毒言論，包括「祝福」警員子女「過唔到七歲」、「死於非命」等。到底要有多大仇恨、內心有多麼黑暗、思想有多麼偏激，才會令飽讀詩書的人變成衣冠禽獸？這些人教出來的學生又會變成怎樣的人？



面對愈來愈暴力、愈來愈失去人性的反政府暴徒，警方以武力維護社會秩序無可厚非，執法竟要受辱，本已違反正常社會倫理，即使退一萬步說，大家政治立場不同而不認同警方做法，禍不及妻兒是做人基本道義，因為憎恨警察而連他們年幼子女都不放過，惡毒之詞還要出自學校高層之口，警察子弟在校內遭受怎麼樣的欺凌，想一想也令人不寒而慄。



該校聲稱，有關言論屬個人言論，但會嚴肅跟進。問題是，涉事人員是該校助理校長，屬於高層，怎能一句「個人言論」就撇清關係？這種教育工作者根本無資格為人師表，如果校方對外義正詞嚴，對內卻毫無後果，跟變相包庇欺凌學童、鼓勵散播仇恨根本沒有分別，教育局難道不需要跟進？



現在的香港，黑白顛倒，是非不分，以暴力為和平，以歪理為真理，以犯法為高尚，已到了無可救藥的地步。君不見，「連儂牆」遍地開花，他們違法貼街招無問題，別人撕掉就是刑毀；他們的言論自由沒有底線，別人的言論自由就要極力打壓；他們仇警是有良心，別人撐警就無人性；他們暴力能解決問題，別人譴責暴力就反遭譴責，如此種種，不勝枚舉。香港法治蕩然，禮崩樂壞，暴力充斥，就是拜這些口說愛港、實際害港的人所賜。



香港已經腐爛了，中央再不出手制止，只會爛到化膿，爛到入骨，爛到長滿蛆蟲，那時候做甚麼都已太遲。