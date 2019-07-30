做人做事須懂得斟酌情理，不要說過頭話，不要做過頭事，這大抵是過去一年以來，本欄講得最多的一句話。《易經》有云：「履霜，堅冰至。」見到霜就可以預示快見到冰。早前，我感覺到不少香港人愈來愈不通情理，故不得不敲響暮鼓晨鐘，但看來還是敲得太晚了。



香港人可知道，反對修訂《逃犯條例》惹起的爭端，如果再發展下去，我們在中央的心目中就會成為刁民，那可不是鬧着玩的！



修訂《逃犯條例》不是甚麼天塌下來的事，香港人為如斯小事，就出盡「洪荒之力」，幾乎要作殊死抗爭，表現出對中央極度的不信任，這是第一件過頭事。



有數十萬甚至號稱上百萬人上街示威，這本不是甚麼刁民行為，但你可有想過，接連多次，周周如是，甚至特區政府宣布修例工作已「壽終正寢」，不少市民還是不依不饒，把上街當成上班一般的例行公事，這就會成了第二件過頭事。



示威者圍堵警察總部、佔據立法會、衝擊中聯辦、弄污國徽、不停發動街頭騷亂，這些行為已經超越了和平示威的底線，這是第三件過頭事。



主要因為第三件過頭事，或者中央已將香港視為刁民之都，針對的未必止於騷亂分子，說不定還包括和平示威的人。很多人的腦筋會轉不過來，覺得不對吧，破壞秩序的是一小撮人，何以北京有可能會遷怒於其他和平示威者？若有此一問，就反映出你實在不懂斟酌情理了。



近日的騷亂都是緊跟着和平示威而來，幾乎次次如是。你雖然是和平示威者，但上街一、兩次早已充分表達了訴求，若然再不停遊行，其實就是間接支持了暴力分子，投了他們一票。如今，不少示威者堅持每周和平上街，卻是在不自覺地做了第四件過頭事。此舉只會使北京對港人愈來愈反感，這斷不是香港之福！