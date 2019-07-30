反修例引發的示威浪潮愈演愈烈，局勢之亂幾近失控，日前上環非法遊行再度以中聯辦為攻擊目標，幸好警方吸取了七月二十一日國徽受辱的教訓，早已在中聯辦前築起防線，令示威者只能在外圍聚集。



上周六的「光復元朗」日夜激戰，已經叫人怵目驚心；到周日的血戰西環、反轉港島，示威者暴力升級，警方於晚上七時左右，開始由西向東的路線驅散示威者，沿途發射催淚煙及橡膠子彈，示威者雖然有向後退，不過好快又重整隊形，而且不時向警方投擲磚塊雜物，甚至製作紙皮火燄手推車衝擊警方防線。



大家都睇到，示威者多數是孔武有力的年輕人，他們挖磚頭拆鐵欄搬水馬，易如反掌，至於搬運物資、組合三角鐵欄也十分嫺熟，加上個個自我裝備良好，頭盔、防毒面具、自製盾牌、手持長竹木棍等；有些相信是勇戰街頭的常客，他們根本無懼催淚彈，防暴警察射過來，便第一時間用水淋和用「雪糕筒」封之，使其熄滅，或者索性拾起反掟向警方，於此可見，示威者的勇悍和街頭實戰經驗愈來愈豐富，無不增加警方清場時的難度，西環一戰，警方要至午夜才完成驅散行動，未來要應付「日日有示威，區區有遊行」之後的暴力對抗，警方相信也會感到疲於奔命！



最令人擔心的是，年輕人不斷挑釁警方，而且暴力不斷升級，加上偶爾有些刁民和「自以為神」的立法會議員如許智峯、鄺俊宇之流出來阻頭阻勢，增加警方清場行動的困難，要是一時失控，隨時搞出人命！



此外，警方的「不反對通知書」名存實亡，形同虛設。林鄭已成為真正的跛腳鴨，號令不行，連行出來說話的勇氣也沒有，而其管治班子亦一開口就夾着脷，一個政府誠信破產，正一做鬼都唔靈！林鄭正應了「其興也勃，其亡也忽」的歷史軌迹，自視太高只能自取其辱，這教訓不可謂不重也！