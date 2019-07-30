繼上周六警方瓦解元朗暴亂之後，周日在港島以中聯辦為主要目標的暴力衝擊再次遭到挫敗，違法遊行、暴力抗法似成香港的常態。警方承受巨大的壓力，夜以繼日、通宵達旦地守護香港、守護市民，遏止踐踏法治的暴亂蔓延。



縱暴派議員每逢衝擊均作「人肉擋箭牌」，阻在警察和暴徒中間，以「議員」的身份阻礙執法，立法會議員區諾軒更曾用粗口辱警。



周日西環衝突事件，警方進行清場時，民主黨許智峯故技重施，再次阻撓警方執法，被在場執法警務人員指議員「無特權」，要求他離開，否則或會刑事檢控。



香港連日來此起彼伏的暴亂，外部勢力暗中操控，而每當發生衝擊，縱暴派議員均傾巢而出，不遺餘力地擋在前線，濫用「議員」身份阻礙執法，與警方糾纏，令場面不可控制。



每逢有大型衝擊場合，縱暴派議員為奪取激進選票，均傾巢而出「拉票」，還借「立法會議員」之名，不斷與警方死纏，為暴民開脫。縱暴派議員的行徑，不論打着何種旗號，或已觸犯《公安條例》。其實議員與一般市民無異，只在議會內發言受條例保障，法律面前人人平等，故警方應嚴正執法，遏制阻差辦公的歪風。



議員在遊行示威活動中並不擁有任何特權，跟普通市民身份一樣。但縱暴派議員常在暴力示威者、非法集結者乃至暴徒之間穿梭自如，明知上周六及周日的遊行警方已發反對通知書，仍知法犯法，參與非法集結，更濫用立法會議員身份，為暴徒打掩護阻清場。警方應立即將涉違法的縱暴派議員拘捕及檢控，秉行公義，遏制暴力持續升級的火苗。筆者已收到很多市民的投訴，質疑為何縱暴派議員有如此大的權力，肆無忌憚地阻礙執法者執行職務。基於法律面前一律平等的大前提，警方應對任何阻差辦公者依法辦事。