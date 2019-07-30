距離美國總統選舉儘管尚有一年多時間，參選人已扭盡六壬，各出奇謀爭取選民支持，其中民主黨佛蒙特州參議員桑德斯上演了一場別開生面的「行為藝術」抗議活動。他日前在支持者陪同下，由美國密歇根州底特律搭乘巴士前往加拿大安大略省溫莎市，協助糖尿病人購買所需的胰島素。



據報道，一小瓶在美國索價三百四十美元的胰島素，在加拿大售價僅為十分之一。在造訪溫莎市的藥廠後，桑德斯提出了「大哉問」：「為甚麼一模一樣的藥物，美、加之間的售價卻有天壤之別？」桑氏啟程前往加拿大前接受CNN訪問，亦大力抨擊美國藥廠肆意抬價，罔顧病人福祉。在最近一場競選集會上，桑氏向台下民眾問道：「藥廠提高價格，讓病人負擔不起，然後眼巴巴看着他們死去，你們會怎麼稱呼他們？」引來一片「殺人犯」的罵聲。



內地電影《我不是藥神》揭露高價藥物背後的黑幕，引發熱烈討論，其實美國人「買藥難」之苦亦不遑多讓。桑德斯加拿大的「抗議之旅」，靈感或許來自美國導演米高摩亞的紀錄片《Sicko》。該片講述一群美國人在國內買不起藥的各種窘態，一位「九一一」救人英雄大吐苦水，指自己患了呼吸系統疾病卻多年來得不到適切治療，片中最經典一幕，是一眾病人在摩亞帶領下前往古巴哈瓦那尋醫問藥，結果在一間藥店裏發現一瓶在美國售價一百二十五美元的藥劑，在當地只要五美分。當然，桑德斯比摩亞聰明，後者為了拍片不惜犯禁，違反美國公民不得私自前往古巴的規定，桑德斯前往加拿大，儘管戲劇效果無法相提並論，但起碼沒有被秋後算帳之虞。



如果說跟古巴相比有點誇張，美國藥品幾乎貴絕已發展國家，卻是不爭的事實。一項調查發現，有多達五分之一的美國人由於無法應付大藥廠猛漲藥價，無奈之下惟有放棄購買處方藥或減少用量，估計每年全國逾十二萬人因此枉死，並增加多達近三千億美元醫療開支。



美國人捱貴藥的問題，在一定程度上亦促使特朗普慫恿英國脫歐。有指特氏跟英國商談雙邊貿易協議，焦點之一是促使對方向美國藥品開放市場，包括修改入口藥物管制，從而降低美國藥品出口英國的成本，並將部分利潤「回饋」美國消費者。另外，特朗普政府正制訂一項行政命令，聲稱要將美國藥品價格降至世界最低水平，惟外界對此普遍不表樂觀。儘管特氏此前一再施壓，但今年初輝瑞公司還是以「支付研發費用」為由，提高超過四十種藥物的價格。



那麼桑德斯又有何妙計？他在今年初與其他民主黨參議員提案，建議放寬普通藥物與專利品牌藥物直接競爭的限制，允許聯邦醫療保險（Medicare）直接與藥廠談判藥價，以及允許病人從加拿大、墨西哥等國購買低價藥物。桑德斯企圖從市場和政府規管雙管齊下解決問題，似乎比特朗普的路子更寬，比起其他民主黨參選人來說，桑氏無疑更關注基層民眾的實際生活問題，至於選民是否買帳，民主黨初選結束後自有分曉。