正論：小眾不合作運動　無差別損害大眾

犧牲小我，成全大我，歷史上出師有名的群眾運動，以至社會革命，參與者都抱着為大眾利益，犧牲小眾的精神。港版「顏色革命」卻是反其道而行，為求達成一小撮人的政治野心，犧牲社會大多數的利益。



反對派發起多次暴力示威，與警方血戰連場，企圖迫令政府就範交出管治權，眼見尚未得逞，急不及待另闢戰線，發起不合作運動，阻礙港鐵行車，企圖癱瘓交通。早前零星行動試水溫，昨日上班繁忙時間重施故技，規模比之前更大，受影響民眾更廣泛，港島線、荃灣線、觀塘線及將軍澳線受阻超過三個半小時。網民亦煽動港鐵車長及巴士車長集體罷工，幸好大部分公共交通從業員緊守崗位，沒有造成更大的混亂。



示威者的歪論是「阻你一小時上班，換來一世的得益」，意思是說癱瘓交通能夠迫令政府乖乖就範，社會就得救。這種歪理一聽已經站不住腳。首先，他們一直強調的五大訴求，並非代表大眾市民發聲，政府亦已清楚表明停止《逃犯條例》的所有修訂工作，其他訴求與修例無直接關係，如爭取雙普選實情是「趁火打劫」。



另外一點更要特別指出，很多黑衫軍都是年輕人或者學生，甚至是三失青年，部分可能是啃老族，根本不用憂柴憂米，他們不會明白打工仔的手停口停苦況，日薪件工計算大有人在，有不少公司非常看重紀律，上班遲到會扣錢扣獎金甚至有辭退的可能。上有高堂，下有妻兒，供書教學、供樓交稅交保險，少一塊錢都不行。看新聞片段，部分男乘客忍不住與黑衫軍爭執。香港人的壓力已經是世界上數一數二，現在示威遍地開花，各區無日安寧，市民的情緒逼近臨界點，若上班亦無辜遭受影響，失財失職甚至失業，難保有一日會情緒失控爆出血案。傷及性命固然不應該，普通人一時衝動捲入牢獄之災，亦不是我們想看到的。



港鐵是香港市民的主要交通工具，每日乘客數以百萬計，重要性像身體的血管，癱瘓港鐵線並非單單阻及上班，整個社會運作亦受影響，不止經濟甚至人命亦有可能損失。試想想，醫護因為突發的港鐵事故，遲了上班阻礙手術，病人的情況隨時會惡化；很多影響一生之約，例如面試、考試，並非可以重新安排的，這些苦主，又可以找誰補償呢？



自從元朗7‧21暴力事件之後，反對派把「無差別襲擊」掛在嘴邊，視作恐怖襲擊。換另一個角度看，癱瘓交通亦是另外一種形式無差別襲擊，雖然不見血，但對廣大市民造成的傷害，包括精神及經濟損失，長遠無法估計。若果說元朗當晚有數十市民受到傷害，必須予以譴責，那麼每一次不合作運動，有數以萬計甚至十萬計的市民受到損害，是不是亦應該同樣加以譴責呢？



犧牲大我，成全小我，正是眼前這場反政府運動的核心問題。青少年受到黎智英毒果日報等傳媒洗腦，走上不歸路。廣大的成年人明辨是非，不應和他們一般見識，理當直斥其非。沉默等於包容，助長歪風，間接成為幫兇。