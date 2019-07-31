產評：人口危機續擴散　世界經濟新風險

人口危機，一直是發達經濟體面對的難題，例如日韓、歐美，甚至星港台等，主因是女性的教育、生活、工作地位獲提高，影響成家立室及生育的意欲。惟目前情況更嚴峻，就是人口危機不再單是發達國家的問題，泰國已成為全球首個面對人口危機的發展中經濟體，可謂「未富先衰」，並為世界經濟帶來新風險。



據聯合國上月發表數據顯示，泰國出生率已跌至相當於瑞士及芬蘭等先進經濟體的極低水平。推算到了三○年、即大約十一年後，泰國六十歲以上人口比例將升至超過25%。由於年輕人是最願意消費及帶來活力的一群，故泰國人口過快老化只會讓國家更貧窮。



究其原因，與泰國由○○年開始高速城市化，以及上世紀七十年代起提倡小型家庭概念有關，結果過去二十年，出生率由平均每名婦女育有6.6名小孩，大跌至2.2名，目前更挫至1.5名，遠低於人口可持續發展的2.1名最低要求。因此，聯合國估計，泰國目前人口約7,000萬，到本世紀末將失去逾三分一，即跌至4,000多萬人。



值得憂慮的是，若出生率維持低水平，到了三○年中期、即十五年左右，泰國養老金就會瀕臨「乾塘」，主因是年輕人口下降，帶來的新增收入養不起全國退休者。再者，泰國經濟正走下坡，由九十年代平均每年經濟增長5.3%，降至千禧年代的4.3%，現時更放緩至3%左右，同時間通脹保持1%以下、利率又已減至2厘以下，令整個國家與「經濟迷失」近三十年的日本相似。這印證人口危機絕非泛泛之談，而是急需解決。



事實上，人口大國的印度亦開始面臨「未富先衰」的威脅，該國人口達13億，同時是全球年輕人最多的國家，惟同樣面對因政策失誤而讓女性不願生育的難題，若出生率持續低企，估計廿年後，就會步日本及中國後塵，即60歲以上老人比例將超過14%，符合世衞的「老人社會」定義。發展中國家如此，更莫說發達經濟體了。



據國際貨幣基金組織估計，全球勞動力下降將礙及經濟增長，未來廿年平均每年影響一個百分點，意味再低息也無濟於事，反過來恐是全球複製「日式衰退」。不少經濟學家多年前擔心全球人口過多恐釀成饑荒，目前回看是低估了城市化拓展過快的後果：一來婦女能接受更多教育及認識避孕；二來城市生活成本高，令不少家庭覺得孩子愈少愈好。嬰兒減少對經濟的惡性循環是：更少消費者、工人、納稅人、護老的人……