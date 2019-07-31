功夫茶：收回官地不容緩　最怕又係大隻講

有心唔怕遲，十月都係拜年時。官地被霸佔問題纏擾多年，冇神經冇靈魂政府一直闊佬懶理，直到依家至如夢初醒，話要撥亂反正。都係嗰句啦︰聽其言，觀其行，怕只怕官老爺口糠糠，大隻講，到頭來又係雷聲大雨點小咋！



地政總署尋日宣布成立特別行動專責組，鎖定一百個被非法佔用嘅官地，首階段優先處理十五個面積三千平方米或以上嘅黑點，涉及四十個不同作業者，現已開展土地管制行動，如發現毗鄰私人土地有違契構築物，署方會一併處理，預計需時九個月；至於其餘八十五個黑點，就會喺兩年之內完成咁話。



時間表、路線圖俱備，驟眼睇有紋有路，似模似樣，但大家唔好忘記，地政總署又名「懶政總署」，三日唔埋兩日被審計署、申訴專員公署重點招呼，可謂有口皆悲。之前有單畸士，有人喺鄉郊私人農地上建屋，仲踩埋入官地，地政總署先後九次派員視察都係得個吉，拖足二十年至解決到；個案拖延十年以上嘅，更係閒過立秋。地政官僚下巴輕輕，話兩年收番一百幅官地，信不信由你，反正功夫茶就點都唔信。



地政總署做嘢求求其其，是是但但，糊塗帳多到天光都數唔晒。好似話調查村屋僭建咁，地署官僚就算肯移玉步上門調查，好多時都係做個樣貼張通告就打道回府收工大吉；又試過有人霸佔公眾停車場做補胎同五金回收生意，點知地政總署關人個關，大腳傳中畀運輸署，之後運輸署賴警方，警方Hea派幾張牛肉乾了事，結果又係三個和尚冇水飲。



港產官僚就係咁嘅嘞，平日唔燒香，臨急抱佛腳。幾年前牛頭角工廈奪命大火，官老爺夠話要加強巡查，打擊工廈違規僭建喇，結果咪又係好了傷疤忘了痛，搞一輪大龍鳳之後，一切又回復原狀。



唔理點講都好，土地問題事關重大，香港搞到依家咁烏煙瘴氣、七國咁亂，年輕人淪為街頭鬥士嘈到拆天，好大程度都係「安居」嘅基本需求得唔到滿足。有大學發表調查結果，香港後生仔女開心指數遠低於新加坡同齡人，其中滿意度最低正正就係住屋問題。講過N咁多次嘞，香港地唔係冇地可用，而係特衰政府冇地盡其利，收回被佔官地固然刻不容緩，其他長期曬太陽養蚊嘅官地，有人估計夾埋足足有十四個太古城咁大，滿足到超過二十萬人嘅住屋需要！



咁講喇，旨意「懶政總署」單打獨鬥，盞壞大事嘅啫，小肥張不如學吓當年曾爵士親自拎起掃帚，逐家逐戶拍門做其「收地大隊長」，總好過噏得就噏開口夾着脷吖！