世界視線：情報總監掛冠去　特朗普偏聽到底

美國國家情報總監科茨日前宣布請辭，將於下月十五日離任。特朗普隨即宣布提名其忠實支持者、德州共和黨眾議員拉特克利夫接任。外界普遍分析，拉氏取代經常向總統直言進諫的科茨，反映特朗普將情報總監一職貶低為政策背書的「棋子」。



特朗普跟情報界不咬弦早非秘密，特別在俄羅斯干預美國總統大選的問題上，科茨一直力挺他領導情報部門作出的結論，即俄國人介入美國大選無所不用其極。去年七月特朗普與俄羅斯總統普京在赫爾辛基舉行峰會，雙方的矛盾更是浮出水面。當時特朗普在沒帶隨員的情況下跟普京「密會」兩小時，引發國內極大爭議。科茨不僅沒有力挺總統，反而公開提出質疑，令特朗普「龍顏大怒」。



類似情況還發生在情報部門對北韓核活動以及對極端組織「伊斯蘭國」力量的評估上。由於科茨一再跟特氏唱反調，外界普遍相信他將步前國防部長馬蒂斯和前白宮幕僚長凱利等人的後塵，被白宮掃地出門，如今特氏讓科茨自己辭職走人，還公開感謝其貢獻，已算留手。當然，科茨跟馬蒂斯及凱利等一樣，好聽點是白宮內少數「成年人」，難聽點則被特朗普認為「阻頭阻勢」，由易於被總統駕馭的「自己人」取代，理固宜然，而拉特克利夫正是不二人選。



跟歷任情報總監不同，拉氏並非科班出身，僅有地方檢察工作經驗，特朗普之所以「眾裏尋他」，正是看中其能先總統之憂而憂。首先，拉氏批評前特別檢察官米勒的通俄調查報告不遺餘力，認為其針對總統「妨礙司法公正」的指控「越權」。最諷刺的是，共和黨右派流傳情報部門內有反特朗普的「秘密組織」，拉氏正是這論調倡導者之一。特朗普委任一個不信任自己手下的人當領導，跟矢志要「廢除」能源部的前德州州長佩里出任部長，可謂異曲同工。



不難看出，在特朗普心目中，自己憑「敏銳直覺」已可達成「英明判斷」，屬下官員只要聽令行事即可，「收集情報」純屬「多此一舉」，由信得過的人出任情報頭子，正好消除不必要的「雜音」。