神州觀察：代寫論文產業化　人才評定弊難除

打籃球用手，踢足球用腳，這是連小學生都知道的簡單常識，然而湖北某大學有一位副教授，卻在關於籃球的論文中多次出現「踢球」字眼，經查發現原來是抄襲了別人關於足球的論文，且係十年前畢業時所作，重複率達八成以上，卻能一路蒙混過關，欺騙世人到今天，可見內地學術造假之風何其氾濫，抄襲論文何其容易。



本來像這樣的尷尬事完全有機會可以「避免」，因為在內地，代寫論文早已形成一條十分成熟的產業鏈，網絡上更有人公開提供相關服務，據指僅需九百元人民幣就可獲代勞撰寫，當中不乏大學教師在內的實力寫手。湖北的這位副教授當初若是採以此道，又怎會淪落至現今身敗名裂之地步。



事實上，早在十年前，湖北的武漢大學就有調查指出，內地的論文代寫市場已達到十億元以上的規模，多年來隨着行業的「發展」及業務的「精進」，代寫論文產業更加發展得如火如荼，有價有市。正如有媒體爆料指，不少代寫網站團隊愈趨專業，一篇論文可由數人甚至數十人共同合作完成，儼然是產業化加工，質量有保障之餘，更可代寫和代發期刊論文，惟收費亦相對較高，譬如想在某些省級或國家級一類影響力大的核心期刊上發表，價格便高達五至六萬元；饒是如此，相關業務仍絡繹不絕。



更荒誕的是，內地法律並無明文規定禁止代寫論文，且當局查處起來亦多是漫不經心，敷衍了事，類似網站一旦被查到，只需換個身份重新註冊，又能捲土重來。況且代寫行業亦質素參差，甚至有坑蒙拐騙等行為，不少人因此吃虧上當，或因自己做賊心虛而不敢追究，無形中亦助長了此類歪風盛行。



然而這還不是關鍵，事緣內地多年來一直流行「唯論文是舉」的怪現象，從學生的畢業考核到師資評定，再到醫院、科研單位乃至官員幹部提拔升遷等所有行業莫不如是，論文之外還有學位、職稱、獎項等相關考查標準，至於一個人有多少真才實學，反倒變得不那麼重要了。在這樣的大氣候下，社會競相出現互抄論文、找人代筆等醜聞，學術造假如同傳染病般蔓延，背後凸顯的正是當局積弊已久的人才評定制度。



而這種弊端的存在多是因追求私利所致，造成的影響亦堪稱惡劣。當局早前曾進行「唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項」等專項清理工作，奈何包括中科院院士及高層官員仍頻頻中招，除了予人道德崩壞、學術淪喪之不良社會觀感，更叫人擔心這些不學無術、欺世盜名之輩堂而皇之地存在，將會對國家發展、民眾福祉造成無可挽回的傷害。