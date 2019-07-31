香港社會現時最大的認知錯誤，是有些人弄不清楚警察在民主與法治社會裏的功能與權責。



一個民主法治社會要求的是穩定與秩序。推動制度變更的方法，是民主的決策體制與程序，因此是多數決定，少數有一定的保障，卻不能以少數來推翻多數。多數少數的差別，是經過既定程序的投票，不是靠少數人集中示威乃至暴動來達致。在任何社會裏，總會出現反社會的行為，警察便是用作維持與保護社會秩序，遏止反社會行為所帶來的破壞，且不只是事後鎮壓，也包括事前干預。在這個過程中，警察是獲社會和政府授權，可使用規定的合法武力。事實上，在香港的法制內，只有警察才可使用武力，其餘的武力都屬非法，需受到法律制裁。香港現時的政治情況，不是民主法治，而是暴民政治。不管任何理由，暴力便是暴力，暴力便是非法，應受到法律制裁，受代表公權力的警察鎮壓和打擊。



一是，一二百萬人的示威是政治謊言，實際只是幾十萬人示威，達不到五十萬人的規模。數目不少，卻不是香港社會的大多數，但他們不遵從既有的制度和程序來影響政府決策，這便偏離了民主與法治的原則。而且，近期不少「和平示威」幾乎都會演變成暴動，故政府需依法反對這類示威，畢竟不依法示威便屬於非法。



二是，示威的過程及其後普遍出現暴力，包括事前極大量的傷人武器的準備積聚。暴力行為已變成有預謀、有組織、有計劃，目的是破壞香港民主法治的秩序，暴徒更公開攻擊維護秩序的警察，動用非法武力，進行各種非法的威嚇。這樣的暴力完全是反社會的，警察的職責便是要將之鎮壓、拘捕、法辦。尤其是暴徒的暴力升級，警察的合法武力也應要更大的升級，從而抑止更嚴重的暴力行為，避免讓極端的政治思想演變成恐怖主義式的社會襲擊。



三是，暴徒中包括港獨及宣稱革命者，這類人是要推翻香港的體制和政權，與整個香港社會為敵，絕不是甚麼言論自由、民主人權。當一些人用暴力進行革命、顛覆社會，代表公權力的警察在《基本法》下的職責便是要將之鎮壓，沒有其他選擇。



香港現時的問題是一些人不明白警察維護民主法制的功能與職責。政府高層更有各種政治和個人利益的考慮，阻礙警察依法處理示威，鎮壓拘捕暴動中的暴徒。警察變成這些領導官員的政治談判手段，且不依法和不用有效的方法來抑止蔓延的暴動，在整個社會裏製造出有法不依的氣氛，間接助長暴力行為的滋長，令警察反而受壓。