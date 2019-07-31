香港今日這場大風波、大暴亂，始於林鄭月娥上台後推行對反中亂港集團的「大和解」，始於對有人搞「港獨」的姑息縱容。對此，林鄭月娥身體力行，處處表率，她還找來鄭若驊出掌律政司為反對派的頭頭腦腦、黑手金主撐起保護傘，對他們在「佔中」之亂和黑金政治等方面犯下的罪行蓄意庇護，為他們勾結美國西方勢力掀起這場大風波、大暴亂，贏得時間和空間。



與此同時，反中亂港的各方勢力，也在這段時間總結教訓。他們看到了在「佔中」、搞「港獨」問題上各行其是、互爭長短之不智，看到了「團結的重要性」、看到了必須有「領頭人」、「總指揮」的重要。



而這樣的人必須具備如下條件，一是不屬於反中亂港集團中任何一個黨團、山頭；二是財雄勢大，最重要的是掌握輿論工具，他們反中亂港、製造風波必須輿論先行，讓他們的歪理邪說通過鼓動、宣傳迷惑民眾，化為行動；三是必須與美英西方勢力有深切的實質性的政治關係，必須是美英真正看中的有實力的人物，必須達到以「當漢奸為榮」的政治等級；四是這樣的人必須得到香江體制內——行政、司法、立法機構內港英餘孽、洋奴、無間道的廣泛認同，任何時候、任何情況，都會在「共同默契」下為其提供各方面的權力保護，令其能夠長久的發揮總指揮、總舵手的作用，「蛇無頭不行」，保住這個「蛇頭」比甚麼都重要。



符合這些條件的，非商人黎智英莫屬。很自然的，反中亂港各色牛鬼蛇神聚集在黎智英周圍，統一思想、統一行動。無怪乎今次「反修例」大風波、大暴亂，反中亂港集團表現得「很有隊形」，連桀驁不馴，一向目中無人，最看不起那些反對派「老餅」的本土激進派、港獨派都乖乖聽命。



而黎智英最能讓美英看中的，就是他肯當漢奸，且最有實力、最有能量當香港最大的漢奸。這樣的人成了反對派總指揮，自然很快帶出漢奸團隊，老嫩齊備，有文有武；文者，組團赴美請示匯報；武者，暴亂打砸之後就飛去美國，準備尋求庇護。