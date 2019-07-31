國務院新聞辦公室前天隆而重之舉行記者會，講述對香港當前亂局的立場和看法，外界以為中央會宣布甚麼重大對策，結果令人頗為失望。港澳辦新聞發言人只是照本宣科，強調中央堅持一國兩制方針不會變、不動搖，確保一國兩制實踐不走樣、不變形，香港再亂下去，全社會都要買單云云。純屬官樣文章，沒甚麼新意，更沒提出實際方法解決困局，可見中央並無靈丹妙藥，暫時也沒打算出手，只是要求港府自行處理。



偏偏港府已徹底跪低，一眾高官不是龜縮，就是卸膊，只有警方還在前線苦苦支撐，誰也不知還能撐多久，中央要求港府自行處理亂局，無異於對牛彈琴。為何中央不出手？也許不想授人以柄，令外部勢力更有藉口介入；也許認為時機尚未成熟，香港還沒有亂夠；也許認為香港始終變不了天，沒有必要出手。



姑勿論真正原因是甚麼，中央對港政策畏首畏尾、束手束腳，乃不爭的事實。內地官媒最近接連抨擊黎智英、李柱銘之流挾洋自重，是「典型的現代漢奸」及「漢奸的代表者」，一定會被釘到香港歷史的恥辱柱上。雖然語氣嚴厲，火力十足，但正如毛澤東所說，掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。港府無能為力，中央又不出手，一味流於空談，洋奴漢奸只會愈來愈囂張，毒蘋果只會愈來愈惡毒。



最諷刺的是，中央對香港亂局似乎不是太緊張，反而是洋人憋不住了。香港美國商會發表聲明，表示國際企業對香港的短期前景感到悲觀，亦憂慮暴力進一步升級，令人擔心香港變得愈來愈危險，呼籲港府立即採取明確行動，堅定領導，回復營商信心。看來這次真是皇帝不急太監急，美國在香港擁有龐大的政治和經濟利益，搞死香港，不僅全社會都要買單，美國企業也要付出代價，難怪他們如此肉緊。其實，他們與其要求港府立即採取明確行動，不如要求華府不要再煽風點火。