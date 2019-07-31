港澳辦新聞發言人楊光前日「介紹港澳辦對香港當前局勢的立場及看法」，只可以反映北京現階段對「香港之亂」的基本態度，港澳辦的「意見」，並無任何強制特區政府必須予以執行的約束力量，於是便被認為無法解決香港當前困局，此間建制派或泛民主派政黨可能都會大失所望。



建制派或民主派政客在回應港澳辦的「意見」時，都自覺或不自覺地，流露出期待「中央出手」的態度。這些人「捍衞一國兩制，港人治港」的口號不離口，如今卻「有志一同」希望北京干預香港事務，這不是很荒謬嗎？



民建聯主席李慧琼認為，這代表中央政府高度關注和關心香港，但又指特區政府沒有靈丹妙藥解決問題，建議政府更積極、主動落區了解民情，聆聽意見。至於泛民主派則普遍認為，「中央的言論」對解決香港目前政治和管治危機沒有幫助，中央及特區政府必須了解市民的怨氣根源。他們又批評「中央的言論」沒有新意，毫無幫助，更質疑中央是否了解香港民情。



香港正處於一個空前惡劣及複雜的環境，林鄭月娥及其領導的特區政府根本束手無策，建制派頗有一些人希望中央能夠下達「撥亂反正」的指示，包括宣示若特區無法處理香港的亂局，中央便應採取果斷措施，包括出動駐軍。然而，港澳辦的「意見」只是反映北京關注香港當前局勢的一些看法，並沒有下達指示，香港的問題交由特區政府自行處理。建制派對此只能「口頭稱是」而「內心說不」。至於泛民主派本來希望北京會有撤換特首之舉，聽到港澳辦新聞發言人楊光的「三個希望」和「四個堅決支持」後，當然會感到失望。



楊光提出的三點意見，即「三個希望」：第一，希望香港社會各界人士旗幟鮮明地反對和抵制暴力；第二，希望香港社會各界人士堅決守護法治；第三，希望香港社會盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生。而在第二個「希望」中提出了「四個堅決支持」，就是「中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衞香港法治的行動。」這是中共文宣慣用的政治套語模式，人們可以說它是「黨八股」，了無新意，但是「港澳辦對香港當前局勢的立場和看法」，也消除了人們對北京出手「平亂」的疑慮。不過，林鄭月娥領導的特區政府如不幡然悔禍，正面回應民眾的訴求，北京恐怕會「堅決支持」不了多久！