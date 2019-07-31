隨着中央高度表揚警隊，講明支持警方嚴正執法，絕不容許任何人觸碰一國兩制底線，釋出的訊息很明顯：和平守法的遊行可以容忍，但示威者若冥頑不靈繼續暴力衝擊，警方執法絕不手軟，除了使用適當武力，大搜捕不會停止，示威者必被送上法庭審判。



言下之意是若反對派仍不肯收手，仍堅持推年輕人去死，仍鼓吹「違法達義」、「以武抗暴」，那他們就是害死年輕人的罪魁禍首。反對派是否還要鬧下去，是否仍要蒙騙年輕人違法沒後果，是否仍要害人，全港拭目以待。



反對派亦即時開了記者會回應，楊岳橋仍死撐「京官至今仍擁抱這條連香港政商界都反對的《逃犯條例》」，擺明強詞奪理；梁繼昌則質疑中央收集的民意經過過濾，不準確，甚至拉扯到二○四七年是否仍有「五十年不變」，更顯得他們詞窮理屈。還是毛孟靜最坦白，直接要求北京落實普選特首。其實他們心知肚明，《逃犯條例》修訂草案已經壽終正寢，根本不存在「京官至今仍擁抱這條例」的情況，反對派要的是奪權而已，卻未料中央不為所動，令他們無從入手。更何況，當日否決政改令普選無期的恰恰正是他們自己。永遠只知諉過於人，永遠自以為正義正確，誰才是丁蟹，不言自明。



當然，以港府之軟弱無能，不能不令人懷疑單靠警隊是否能令香港「重光」。尤其是司法向來包庇反中亂港集團，一旦「警察拉人、司法放人」、「執法有罪、犯法有獎」繼續上演，警方再賣力也是枉然。如何奪回司法刀把子，是中央不能迴避的問題，港府內部一日有「身在漢營心在曹」的無間道存在，即使今次最終成功平亂，難保他日不會捲土重來。



更有甚者，連本應政治中立的公務員都來攙一腳，申請集會反政府。這是警力都不能擺平的問題，林鄭繼續龜縮，只會令反對勢力在政府內呈火燒連環船之勢。