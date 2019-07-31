國務院新聞辦公室召開記者會，講述目前香港的社會危機，建制派與反對派都翹首以待，前者有人希望中央透露消息，會否在必要時動用解放軍平亂；後者則期望北京讓特首林鄭月娥辭職，再成立獨立調查委員會，以化解社會矛盾。



到頭來，建制與反對陣營大抵都失望，記者會的內容平淡，中央只是強調支持特區政府有效施政，並向平亂中辛勤的警務人員致敬，對反對派的所謂「五大訴求」，不屑一顧。



看來，中央是以「觀自在」的心態俯視香港，對此，筆者也不覺得詫異，早在上月二十二日，兩次大遊行之後，本欄便發表過一篇文章，題為「採拖字訣待民意逆轉」。如今北京所用的正是拖延策略，一切不作為，嘗試將難解決的問題交由時間解決。



我建議的拖字訣不是甚麼高明策略，只是沒辦法之中的辦法，可惜特區政府就連「不作為」也不會做，故時至今天，還沒見到民意有明顯逆轉。



由六月二十二日至今，特區政府及警方做了幾件惹人爭議的事，多次向熾烈的民情撥火，好像不願意見到民意逆轉一樣。七月十四日，沙田區示威完結後有部分人聚集不散，警方驅逐他們，追趕示威者逼入大型商場，過千人困在商場之內，幾乎無路可走，更驚擾了商場內的其他市民。這件事後來被炒作得沸沸揚揚，使特區管治班子的形象進一步受損。



七月二十一日晚上，元朗區有一批據傳是親建制派的白衣人衝入西鐵站內，毆打參加完反政府示威歸家的港鐵乘客，不少無辜市民亦被殃及。受害者報警求助，警察卻姍姍來遲，事件使輿論嘩然，認為警方有偏幫黑幫分子之嫌。



所謂的「不作為」，就是不要主動做太多事，更不要做蠢事。咱們的特區政府卻不停在自找麻煩，試問這又如何能讓民意逆轉？