香港教育千瘡百孔就係人都知，最近發生的幾件事，尤其令人看到整個教育制度已經腐爛到生蟲！早前有城大學生粗口爛舌辱罵保安及警察，其言行令人側目，如果這樣也叫「大學生」，那索性把教育經費倒落鹹水海算數！起碼岸濺浪花，都好睇過人家娘親被不停惡形惡相的掛在嘴邊問候！



早前又有任教於嘉諾撒聖心書院的通識科教師賴得鐘，將Fb頭像改為「黑警死全家」，其行為被全城鬧爆，佢辭去考評局等公職敷衍公眾後，相信仍繼續「隨風潛入夜，放毒細無聲」，校方及教育局又係吹佢唔脹！老朽曾引用過西諺一句比喻：沒有一滴雨認為自己造成了洪災。



事實上，當一個惡行的鏈條足夠漫長，長到處在這鏈條每一個環節的人，都看不到這個鏈條的全貌時，這個鏈條上的每一個人，似乎都覺得自己無辜。香港管治失效，嚴格來說，就係無能政府執法不嚴慣出來的，好似反中亂港、惡貫滿盈嘅漢奸黎，不但被放生，且有司法保護傘，養癰遺患，香港梗係被搞到雞毛鴨血！



家陣有教師仇警，其來有自也。最近這種歪風更蔓延至咒警；真道書院助理校長戴健暉，日前在社交平台發表咒罵警員的言論，包括「祝福用過暴力嘅警員嘅子女過唔到七歲」，即使能活過到七歲，「廿歲前會死於非命」。該校發表聲明證實相關貼文，指戴的言論純屬個人意見，校董會將嚴肅跟進云云。而教育局就例行公事，要求校方提交報告。



是的，沒有一滴污水覺得自己會弄髒一池春水！老朽只是覺得一個教師學問不一定要頂呱呱，但不能沒有愛心，更不能心術不正！像戴健暉如此壞腦的人，其身不正，試問如何培養學生的品德？如此咒警，禍及妻孥，其心理已談不上健全而是變態！試問還配為人師表嗎？老朽盼當局唔好再讓一滴污水變成惡行的鏈條！救救孩子，心術不正的教師只會種出毒果！