修訂《逃犯條例》風波衍生的暴力惡行接連不斷，而且愈演愈烈，國務院港澳辦首次發聲，傳遞遏暴力護法治挺警隊的清晰資訊，凸顯了對正在堅守前線、維護法制和保障社會安寧的香港警隊高度肯定和支持，此舉有助社會重新凝聚共識，克服當前困境，反暴力、護法治，令香港走出紛爭，重新聚焦經濟民生議題。



港澳辦新聞發言人稱：「在我們看來，當前香港局勢最危險的是暴力犯罪行為還沒有得到有效制止」，面對危機，「香港當前最重要的任務，是堅決依法懲治暴力犯罪行為，盡快恢復安定，維護香港良好法治」。在這嚴峻時刻，中央支持執行這「最重要任務」的隊伍，只有香港警隊。



自六月上旬爆發多次大規模遊行示威，暴力、衝擊、違法事件不斷，整個社會紛紛擾擾。更有反對派議員刻意阻撓維持社會秩序的警員，視其為「眼中釘、肉中刺」，激進示威者更千方百計對警員進行抹黑、襲擊，甚至連他們的家人也不能幸免，令警員面臨前所未有的執法困難。



面對如此艱難的情形，香港警隊通宵達旦堅守崗位、履行法定職責，採取適當武力驅散非法遊行，依法懲治暴力違法事件。



警方近兩次不批出元朗及港島區遊行的「不反對通知書」，且兩次暴亂均得到有效控制，顯示警隊面對挑戰，依然能夠保持克制、專業，控制局勢，居功厥偉。此次得到中央的肯定和支持，必能振奮警隊士氣，激勵警隊上下一心秉守公義，遏暴力護法治。



香港社會不可縱容任何暴力行為，若警方不挺身而出，則警權不彰，社會就會暴亂不止、暴力橫行、秩序大亂，最終賠上的只會是整個香港社會。因此愛香港的市民應堅定地反對暴力，支持警隊捍衞法治、嚴正執法，早日制止禍港亂港行為。