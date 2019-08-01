神州觀察：劣質水泥建校園　庸官作啞太無恥

河南省鹿邑縣一所農村學校，修建宿舍時發現「凝固」的水泥塊一捏就碎，而水泥廠家所在地的山東監督官員竟裝聾作啞，事件再次暴露內地豆腐渣學校仍然無處不在，政府監管形同虛設。



事件源于鹿邑縣志成實驗學校購入二十五噸水泥，打算建設學校宿舍，計劃今年秋季開學投入使用。但該校校長在工程期間發現，用於承重抗震的地樑混凝土沒有正常凝固，經官方檢驗證實水泥不合格。而這批水泥是由山東棗莊一間建材公司生產，竟然有當地監管部門發出的合格證。



諷刺的是，山東方面棗莊隨後成立所謂調查組，但面對中央級官媒質問，監管官員竟「只張嘴不出聲」，醜態百出，引起輿論撻伐。該官員雖已被停職，廠家也被勒令停產，但水泥質量問題，調查組仍沒回應。更要命的是，同批次黑心水泥去向依然成謎。



可以想像的是，一旦這些黑心水泥被用在建築工地，後果不堪設想。更要命的是，在當地監管部門庇護下，該無良水泥生產商究竟生產了多少劣質水泥，建造出了多少豆腐渣工程，恐怕才是山東官方最不敢面對的問題，也是監管當局必須全面徹查的問題。



眾所周知，全世界特別是發達國家，對校舍質量最為重視，「其他房子可以倒，但學校絕不可以倒」更是日本全社會共識，因此學校才能成為日本人地震後的第一避難所。十一年前的四川汶川大地震，曾爆出當地多數校舍偷工減料，導致數千名學生在地震中遇難，引起全社會對校園安全的關注。



雖然四川地震後當局開始正視問題，各地紛紛徹查校舍安全，但顯然仍存漏洞，例如深圳布吉曾有民辦小學一棟六層高科教樓倒塌，幸正值假期，未釀成人命傷亡。雲南幾年前發生地震，也曾有多處校舍倒塌，顯示各地仍有不安全的老舊校舍在使用，如今河南校舍發現劣質水泥，表明連新建校舍都未必能保證安全。



事實上，內地豆腐渣工程早非新鮮事，百姓也見怪不怪，例如山西運動員閆鵬飛日前批評山西體育館是豆腐渣工程，指他走路時因下水道水泥蓋板斷裂摔傷，可見劣質水泥問題各地都存在。廣東河源市最近連日暴雨，一日內竟有黨演大橋、紫金橋兩座跨江大橋垮塌，造成一死三失蹤。「百年大計，質量第一」，這句中國建築界自我標榜的標語，如今看來更像是無情的嘲諷。



內地豆腐渣工程氾濫成災，一雨就垮、一震就塌現象比比皆是，很重要的原因是工程由沒有資質的企業營建，而負責監督審查的政府部門卻腐敗不堪，監管者錯位失位，變成貓鼠一家親，狼狽為奸，監管者非為百姓嚴格把關，而是為被監管者保駕護航。這些問題表面上是建築質量問題，但折射的是人心壞死，道德崩潰。