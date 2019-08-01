世界視線：金正恩投石問路　射導彈安撫內部

事隔六日，北韓再向朝鮮半島海域試射兩枚導彈，南韓國防部的回應比上一次強硬，警告若然繼續軍事挑釁，將會視北韓為敵人。在此之前，美國總統特朗普被問到半島的緊張局勢，他卻大安旨意，重複「我與金正恩是好朋友」的論調。



金正恩兩次都選擇了短程導彈，反映他懂得拿捏何謂恰當武力。威嚇式「耀武」必須層遞升級，過猶不及，只要不是發射彈道導彈，平壤仍可在可控的空間內任意妄為，不至於破壞和談。所謂投石問路，意思是在不清楚前路究竟之下，主動擲物擊出重聲，以視察周邊有否異動和回響。金正恩在一星期之內兩次問路，顯示他極度不滿現時的和談前路尚未明朗。



所以，將兩次挑釁視作平壤對美韓本月聯合軍演的強硬回應，實在不甚準確。因為相比去年乙支自由衞士軍演，今次規模已縮小很多，而且大部分俱以電腦模擬對壘取代實彈射擊，已經給足金正恩面子。美朝之間的外交亦如常同步進行，雙方上周才派出國安官員在板門店會面，朝方釋出善意表明願意盡快展開磋商，而美國國務卿蓬佩奧也回應將盡快重啟無核化談判。問題是，這個「盡快」有幾快呢？



北韓乾着急，美國懶懶閒，射小導彈實屬平壤不得不做的事。沒錯，在外交關係上，美韓各方都覺得這種武力挑釁對和解無補於事；不過，若將格局收窄至北韓的內政來解釋，問題就迎刃而解。河內峰會破局前車可鑑，韓媒傳出金正恩回國後進行政壇大肅清，連妹妹金與正都傳出被貶官，更有傳將特使金赫哲槍決，將統戰部長金英哲送去勞改。表面上，金正恩是向下屬問責，但實際目的是避免全國上下問責自己。他浩蕩出發越南之前，已對內大肆宣揚這場歷史性外訪，舉國都期盼元首能帶着豐厚的成果回國，誰知卻空手而回，原地踏步，試問金正恩又怎可甚麼都不做？事實證明，風頭一過，金與正和金英哲重返領導層之列，李代桃僵的戲就演完了。



今次連射導彈，效果都是類似，塑造金正恩強硬不屈的形象，掩飾他對突破制裁無計可施。