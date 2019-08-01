正論：困局無計可消解　街頭暴力不休止

風雨如晦，亂象不止。天文台昨日發出今年首個八號風球，狂風暴雨卻吹不熄民眾怒火，示威者湧到東區裁判法院聲援於中上環大戰中被起訴的被告，而此前更有多間警署遭人圍堵衝擊，整個社會亂成一團。國務院希望社會各界抵制暴力，暴力反而愈演愈烈，證明一切只是一廂情願。



四十五名被起訴的被告當中，四十四人被控暴動罪，為反修例風暴爆發以來的第一批。眾所周知，中上環的示威屬於非法集結，後來更演變成暴力衝擊，示威者甚至縱火，無法無天。國務院新聞辦公室翌日舉行記者會，強調支持警方嚴正執法，當局隨即從速起訴，詎料此舉反而激起更大反彈，前晚已有過千人圍堵葵涌警署聲援被落案人士，最後演變成警民衝突；與此同時，天水圍及西灣河都有連儂牆引發的暴力衝突，警方再次成為眾矢之的，天水圍警署外甚至遭不知名車輛投射煙花襲擊，多人受傷。



樹欲靜而風不息。昨日又有示威者集結東區裁判法院門外，不斷高呼「時代革命」、「釋放義士」，反對派政客再次現身其中煽風點火。雖然未至於暴力收場，但在場警車被圍及被毀，示威者對警方恨之入骨，毋庸贅言。這樣發展下去，街頭暴力不可能休止，暴力只會不斷升級，香港勢必更加失控，無辜市民無日安寧。



顯而易見，反對派不肯收手，港府束手無策，尤其是高官只知龜縮，至今沒有一人堂堂正正站出來譴責暴力、支持警方嚴正執法，警方高層更是畏首畏尾，結果只有前線警員苦苦支撐。國務院聲稱香港再亂下去，所有香港人都要埋單，這是實情，但中央有何對策？一味旨意無能港府自行平亂，根本是緣木求魚。從本港經濟數據急速下滑，到擾民損經濟的「不合作運動」無日無之，再到反對派鼓吹的大罷工如箭在弦，香港人還要為此埋單到甚麼時候？



香港是法治社會，惟有有法必依，執法必嚴，社會才能重回正軌。很可惜，現在的香港黑白顛倒，是非混淆，法治在反對派口中成為隨意搓圓撳扁的橡皮膠，有利他們的時候才遵守，不利他們的時候就肆意破壞，還妖言惑眾，說成是「違法達義」、「暴力或能解決問題」。最可悲的是，一些建制派頭面人物見風使舵，跟反對派同一口徑，政府內部甚至充斥投降派、無間道，連本應政治中立的公務員都要舉行集會反政府，唯恐天下不亂。外憂內患之下，豈是單靠警力就能擺平？



治亂世，用重典。廣東省公安廳日前在佛山舉行「大練兵」，隨後釋出一段長近三分鐘的《出征》影片，曝光各警種從海、陸、空對暴亂及犯罪活動打擊的能力。對照香港近來的亂局，不能不令人有所聯想，特別是一國防暴軍力強大，同港警雞手鴨腳、兩制軟弱無力形成鮮明對比。說到底，掃帚不到，灰塵不會自己跑掉，惟有給予洋奴漢奸和亂港暴徒重重一擊，香港才有重出生天的希望。