功夫茶：專科門診輪候長　改善措施玩魔法

哎呀呀，喺香港嘅基層市民，活得好淒涼！住得無尊嚴不在話下，有啲劏房個廁所就喺食飯位嘅隔籬，對上就係瞓覺張床，真係睇見都心翳啊！堂堂金融中心，政府所謂嘅「重中之重」都搞成咁，餘者可想而知。



嗱，講吓公營醫療體系吖，改來改去都係一個爛攤子，醫護人員長期人手不足，尤其流感高峰期，公院急症室嘅求診者，由朝等到晚先見到醫生一面，真係唔病多兩錢重都算執身彩。所以咯喎，相信好多人同功夫茶一樣，若然只係頭暈身㷫，情願自己搵啲成藥搞掂！之但係如果遇到關節痛或年紀大有眼疾，又或者耳鼻喉是但一瓣見唔多妥，睇私家專科，閒閒地割個白內障都要兩、三萬蚊，復修視網膜剝離，更分分鐘要十幾萬，唉，唔好話基層難以應付，即使中產亦未必吃得消也！



好衰唔衰，家陣骨科同埋眼科輪候時間沒有最長、只有更長，醫管局日前公布骨科新症輪候時間表，顯示一直係骨科輪候隊伍「重災區」嘅港島西聯網輪候時間再度惡化，穩定新症要等足差唔多四年先可以見到醫生，問你死未；其他聯網嘅骨科穩定新症，輪候時間亦未見紓緩，平均都要等兩年至接近三年，咁等法，你話係唔係亞崩咬狗虱──唔死有排慌啊！



呢，截至今年六月尾，輪候全關節置換術嘅預約個案有二萬三千四百多宗，舊年七月至今年六月期間，完成最多手術嘅係九龍西聯網，都係得八百九十一宗，九成輪候時間超過三年半！而輪候時間最長嘅新界西，更加需要等五年，而且都只係完成咗四百零六宗手術咁大把！阿哥，咁等法，你話係唔係「骨若有情骨亦老」啊？醫番都可能變形走樣喇！



好喇，講到眼科，一樣係等到你傻。九龍東眼科輪候時間仍然係眾聯網之冠，要等成三年。喂，好似白內障手術吖，截至六月尾，輪候個案達四萬五千七百多宗，平均要等兩年半，真係等到你睇嘢「像霧又像花」，都未能「引刀成一快」啊！



嗱，面對咁嚴峻嘅輪候時間惡化問題，小市民梗係多怨氣喇！醫管局就話會繼續推出改善措施，指當局「已重新整理已預約的病人名單，將重複預約及已完成手術個案剔除，提供更多手術檔期」云云。喂，剔除重整名單，咁嘅呃人手法，比起「朝三暮四」嘅寓言更拙劣噃！



講到底，改善之道唔係玩魔法，更唔係玩數字遊戲！唔該醫管局啲高層的起心肝，睇吓點樣挽留人才，吸引更多專科醫生，咁先至係造福基層病人之道啊，其餘一切都係廢話咋！