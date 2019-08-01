香港亂局何時了？



港澳辦發表的三點意見，十分正確。一是反對與抵制暴力；二是堅決守護法治；三是盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟，改善民生。但是怎樣落實呢？不能落實或不會落實便是空話，香港亂局依然。



幾十萬的示威群眾、上萬名參與暴動的暴民，他們背後的媒體、組織和外國勢力會響應港澳辦提出的意見而住手嗎？



香港現時正處於顏色革命，目的是要推翻政權，破壞香港的管治，並不是甚麼警民衝突。外交部已提出今次事件是美國的「作品」，要求美國停止介入，明顯把事件視作顏色革命，至少是由美國勢力策動的政治動亂。港澳辦為甚麼還是把視野局限於本地的政治紛爭，以及由此引發的暴力和衝擊法治呢？不把事件的根源與性質說清楚，怎樣可以解決問題呢？心存幻想，但求僥倖，並不可能把動亂抑止，扭轉亂局。難道單單發表聲明，提出意見，以至遺憾連篇，亂局的策劃者就會被說服收手嗎？事實上只會被亂局策劃者所恥笑，認為對方無力應對，他們就會更猖獗地提升動亂的程度與範圍。假若憑聲明與勸告便可說服亂事者，那世界上便沒有這麼多的紛亂和戰爭了。



抑止暴力、維護法治，在香港主要是屬於警察的職責，而特首和眾多高官們不應干預、阻撓警察的工作。維護法治，則犯法者定必要被懲治。怎樣鎮壓，反映着警察的能力，因為警察的人力、物力、財力全部都勝過暴動者，故鎮壓不了暴動，不是看資源條件，而是看警隊的管理能力、戰術和捍衞法治的決心。鎮壓的方法一直沒有良好效果，便需要改變策略、戰術和措施，並調換管理人員。



假若中央政府與特區政府決心平亂，便不應對警察平亂橫加阻撓，而是要各方配合，大力支援，中央政府尤其責無旁貸。一是情報支援，二是調查外國在港的情治人員在今次事件所起的作用，要驅趕逮捕的便應果斷出手，當然要引蛇出洞，待美國在港的組織及勢力全然暴露之後再出手。這兩方面工作，最關鍵的是要現場捉拿策動暴動的美國情治人員，公開他們介入香港的證據，以此昭告天下，讓被蒙在鼓裏的香港市民明白真相。美國顏色革命都是依靠大量金錢來推動，今次亦不例外，整個「暴動生產鏈」存在着眾多漏洞，正好讓中央政府與特區政府合作，將之捉拿暴露，以作證據。



中央政府對美國介入香港一事，開始作愈來愈多的公開批評，但還是有不少人各種顧慮過多，不敢正面與美國介入對抗，更不願反守為攻，這是中國的弱點。