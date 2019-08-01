國務院港澳辦新聞發言人日前宣示的「對香港當前形勢的立場和看法」，繼續一個多月來對林鄭月娥投降主義路線的支持，除了空洞強調「原則」、「底線」和譴責暴力外，在中央層面看不出任何解困辦法，還是讓特區政府「自己搞掂」。



對此最失望的，當是建制派、愛國愛港陣營和飽受反對派發動大風波、大暴亂之苦的香港廣大市民。這些日子，他們日盼夜盼中央拿出辦法「解救香港於水深火熱」的期盼徹底破滅！相反，香港民眾難過之日，就是反對派開心之時。



當然，他們仍會裝模作樣的「怒批」港澳辦發言人種種「不是」，然佯怒之狀可掬，實竊喜之，他們更加囂張，知道自己更可放手大幹也。果然，他們號召八月五日全港大罷工，呼籲全港七個地區「同時集會」，癱瘓各區，還叫囂「八月必須將和理非行動升級」，不必猜想，反對派如此放手大幹，香港和暴亂更會「遍地開花」，暴徒「縱橫天下」，北京企望的「香港當前最重要的任務是堅決依法懲治暴力犯罪行為、盡快恢復社會安定、維護香港的良好法治和營商環境」，只能是鏡花水月，一個很大的政治笑話。



還是毛皇帝說的對：「思想上、政治上的路線正確與否，是決定一切的」。今日香港之亂、暴力猖獗、反對派囂張無忌，皆因為林鄭推行的是投降主義路線。而中央又支持這條錯誤路線，此不僅把一個完全可以通過的修訂《逃犯條例》弄泡湯，而且把「佔中」清場、平息「旺角暴亂」、打擊「港獨」勢力出現的「穩中向好」局面完全打掉，縱容「顏色革命」在暴亂中狂飆，再發展下去就會「一夜回到九七前」也。毛皇帝還說過：「路線正確，沒有人可以有人，沒有槍可以有槍；路線不正確，有了人可以失人，有了槍可以沒槍」。



今日香港之局，正是路線不正確，有了管治權可以失去管治權，有了法治可以失去法治，有了安定繁榮可以失去安定繁榮。故當務之急是路線糾偏、清醒界定這場風波和暴亂的性質，堅決清掃反對派、嚴懲暴亂和暴徒。我們知道，香港不能指望林鄭糾偏，負起責任的只能是中央。