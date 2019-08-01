人們常說群眾眼睛雪亮，其實未必，群眾往往是盲目的。法國社會心理學家勒龐在其經典名著《烏合之眾》中指出，人一到群體中，個性就會被群體湮沒，智商就會嚴重降低，並會失去獨立思考能力，群體精神完全取代個人意志。群體追求和相信的從來不是甚麼真相和理性，而是盲從、殘忍、偏執和狂熱，只知道簡單而極端的感情。



勒龐這番話簡直就是當今香港社會的寫照。那些跟隨反對派鬧事的示威者，總認為自己是在追求民主自由公義，其實恰恰相反，他們湮沒在群體中，失去個性和理智，變得偏執和狂熱，對社會帶來的破壞難以估量。反對派將之前兩次遊行的參與人數吹到逾百萬甚至逾兩百萬，明眼人都知道嚴重造假，連外國通訊社的測算結果也證明實際人數遠遠低於此數，但依然有不少人相信反對派不盡不實之詞，這種智商實在令人搖頭嘆息，誰說群眾眼睛雪亮？



反對派正是利用群眾的盲目無知，才可以興風作浪，為所欲為。他們要求美國制裁香港和內地，更去信六十一個外國駐港總領館及辦事機構，要求對香港發出旅遊警示，分明就是要摧毀香港經濟，打爛港人飯碗，令香港萬劫不復，有些人還為此拍手叫好，他們到底是腦殘，還是鬼迷心竅？



其實不必外國制裁，也不必發出旅遊警示，香港繼續鬧下去，營商環境一落千丈，所有優勢和競爭力逐漸消失，很快就會失去國際金融中心地位，豈止旅遊零售業受損而已。對中央政府來說，一國兩制失敗，香港變臭港，面子確實不好看，但既然有些香港人非一條路走到黑不可，又有何辦法？面子不好看就不好看吧，反正這是港人的共業，怨不得人。正如勒龐所說，群眾沒有真正渴求過真理，對那些不合口味的證據，他們會充耳不聞。也許等到香港爛透了，港人吃夠了苦頭，群眾才不再盲目，才會認真反思，香港到底該選擇甚麼道路？