早前周日中上環至西區的暴力示威，爆發激戰，有人縱火甚至持弓箭，隨時可以發射攞命。警方拘捕四十九名男女，其中四十四人被控暴動罪，昨日在東區法院提堂，一六年旺暴案控告三十多人，今次是回歸以來最多人被控暴動罪的案件。



暴動罪可判囚十年，旺暴案有人被判刑七年，雖則案情不同，估計大致量刑指標不會相差太遠。這次的被告多數為學生，若罪成不但前途盡毀，更把大好青春都消磨在鐵窗生涯，不但浪費社會多年來栽培，亦辜負師長教導，最可悲是傷透了父母心。各界雖然主張嚴懲暴徒，盡快回復社會秩序，然而愛才憐幼之心人皆有之，都不忍看到年輕人身陷囹圄。



一四年戴耀廷等人發起的佔領行動，散播「公民抗命，違法達義」歪理，蠱惑了一代人；五年之後，又一代年輕人受到妖言邪說「洗腦」，走上歪路，泥足深陷，始發現是一條不歸路，後悔已晚。律政司當年僅檢控戴耀廷等九男女，黎智英等三十九名搞手逍遙法外，當中不少人包括漢奸黎得以繼續作惡，在反修訂《逃犯條例》風波中大力鼓吹上街，衝擊政府機關，加上網絡平台「無王管」，成為反中亂港行動的大本營，形成一場港版「顏色革命」，短短兩個月內把香港弄得翻天覆地，警徽及國徽先後蒙污，是前所未有，不能想像會發生的事。



隨着警隊獲中央表態支持，警方快刀斬亂麻，檢控中上環衝突一干人等暴動罪，他們的夥伴當晚立即率約千人包圍葵涌警署，製造聲勢威脅警方，結果又爆發衝突。同晚天水圍和西灣河亦有包圍警署及衝突事件。可以肯定，牛鬼蛇神絕不會就此罷手，而且出手會愈來愈暴力，破壞性更大。年輕人仿似中了邪，自甘充當「死士」走上前線與警開戰，白白「送頭」。幕後黑手攪局不用露面，毋須怕檢控，坐收漁人之利，等吃「人血饅頭」。