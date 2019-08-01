摧枯拉朽的政治風暴，使香港陰霾密布人心惶惶，不是受了詛咒，而是人謀不臧，是不仁者而居位，是權者剛愎自用，以民為敵；天可憐見，林鄭及政府主要官員作的孽未見及身而報，港人卻先要承受一切惡果！



「物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」筆者認為這是《大學章句》最重要的十六個字。少年時代讀《大學章句》（六十年代中學中國語文科範文）不求甚解，之後，憑藉知識和經驗的累積，始知「大人之學」的道理：「明德為本，新民為末。知止為始，能得為終。本始所先，末終所後。」如果為政者都能明白「格物致知、誠意正心、修身齊家治國平天下」之道，今天的香港又怎會淪落到這個地步？



今天香港的「中國人政府」對中華民族的歷史文化，完全無法從文化認知的角度去「取其善果，去其惡果」，而有尊嚴的自覺，因為他們只是服膺於中國惡政治的「中國人」，九七年之前，今天這些位高權重的人，其主子為英國殖民地政府，他們無論在思想、言論、行為，皆與今天所表現的大異其趣。筆者九四年四月寫的題為《甚麼都有，就是沒有人格尊嚴的自覺》的文章，今天讀來特別感慨：「在極權主義殿堂裏為香港前途『指點江山』的極少數香港『中國人』……由專權的殖民主義者『食客』，轉進為極權社會主義者的『清客』、『說客』，依附權者，狐假虎威『優而為之』。過去在殖民地的擅專政治建制中，他們憑着利落的英語，虛偽的士紳樣相，欺壓香港的中國人，說他們是『洋奴』並不為過。如今他們從『香港會』走入『人民大會堂』……普通話講得結結巴巴，詞不達意，但是屈膝獻媚的『絕活』一樣派上用場。中國極權主義者少聞洋人的諛詞，有這些假洋鬼子的奉承，倒也聊勝於無……然而，他們的內心是卑微的。充滿帝氣的北京城，詭異神秘的中南海，巍峨壯觀的『人民大會堂』，對於這些虛偽的香港士紳，真是具有震懾的力量，如何不卑微？尤其是他們曾經因為對中國歷史文化的不屑，賤視過偉大的中國，所以他們對象徵封建、獨裁的『現代』北京城因『畏』而不敢不『敬』。自然，他們也不敢在筆直的長安大街和寬闊的天安門廣場溜達時，稍為想一想，原來這裏曾有『血染的風采』。他們內心的卑微，所以便有外在的自大。他們曾經為殖民主義者壓迫過香港人，業有專精，可為中國的極權者獻策，教他們如何騎在香港人頭上撒尿。」



恕我直言，今天香港幾成鬼域，是這些本是「洋奴」，今成「共僕」，人不像人鬼不像鬼的特首及政府主要官員一手造成！