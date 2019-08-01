香港昨日八號風球高懸，橫風橫雨，令本已低迷的社會氣氛更添肅殺。隨着中央明確表態支持警隊嚴正執法，部分人的仇警情緒更加高漲，日前深夜多間警局都被人群包圍，有的為了聲援被捕人士，有的因為連儂牆爭執遷怒警方，一片混亂。



在動盪不安的社會環境下，經濟不可能好，商經局局長邱騰華在政府公布第二季GDP前夕，預告經濟增長存在隱憂，昨日更進一步說明，舉凡與本地經濟或對外關係有關的數字指標，包括進出口貿易、零售、物流、空運及旅遊等，皆邁向負面，跌幅亦逐步擴大，但中美貿易戰及反修例引發的連場動亂，對經濟的打擊還未完全顯現，第三季及第四季才是最大考驗，意味低處未算低。經濟轉差，下一步必然是裁員減薪潮，反對派和示威者求仁得仁，可憐的是手停口停的小市民被迫陪葬。



國務院新聞發言人日前在記者會警告，香港若繼續亂下去，整個社會都要埋單。這確是實情，反對派不管你願不願意，已將全港人綁上戰車，暴力示威不斷影響消費者信心、損害香港國際形象、撕裂社會、打擊經濟；而所謂的不合作運動動輒癱瘓交通，人們早就煩不勝煩，證明一小撮人的破壞行徑，全港人都要承受惡果。



然而，這樣公平嗎？普羅市民不想談政治，只想有餐安樂茶飯可吃，卻連如此卑微的願望都被反對派剝奪，而港府以至中央至今無所作為。國務院希望社會各界人士旗幟鮮明地反對和抵制暴力；希望香港社會各界人士堅決守護法治；希望香港社會盡快走出政治紛爭，問題是，光說不練，放任自流，口說「希望」而沒有實際行動支持，根本沒有意義。恐怕不用多久，整個社會人心渙散，就連原本支持建制的人們也心灰意冷，甚至將矛頭轉向當局。隨着愈來愈多公務員及社會頭面人物都表態反政府，距離兩制分崩離析的一天還會遠嗎？