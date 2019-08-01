時代會進步，人的智慧卻不一定會，《莊子》書中曾有「朝三暮四」的故事：一個養猴的人打算早上餵飼群猴三個果子，晚上四個，牠們不悅，大吵大鬧。飼養者換了個法子，改為早上給四個果子，晚上三個，牠們便樂呵呵地接受了。



治大國如烹小鮮，治愚民也可以如此，特區管治班子之所以表現得左支右絀，可能因為他們本身的智慧亦不高而已。



反對修訂《逃犯條例》的風潮席捲全香港，民眾譁變，不少甚至揚言以死相抗。政府見眾怒難犯，已宣判修例工作壽終正寢，但示威者不依不饒，仍然每星期鬧事，問他們所爭者為何？答曰：「我們要政府撤回修訂議案。」再問：「壽終正寢跟撤回有何分別？」答曰：「字眼不同就是不同，我們一定要見到撤回二字」。



你要跟傻人較真，實屬不智，若是智者的，就不要再堅持，大可「從善如流」。特區政府肯讓一步，傻子們便會歡天喜地，改字眼又不費錢，就像將朝三暮四換作朝四暮三，所給果子數量都是一樣的，既是如此，何不撫順愚者們的意思？



反對派又嚷着要成立獨立調查委員會，調查修例風波中各方的責任，這一步也不是不能讓，只要讓得聰明便可。特區政府不妨馬上成立獨立調查委員會，調查範圍愈廣愈好，調查項目愈細緻愈妙，包括政府的決策過程、外國勢力有否介入、警方平亂手法是否恰當，甚至細微到曾否有一名警員在一次平亂過程中於一支警棍上加了一個鐵環，像這樣的瑣事也要正經八百地調查。



調查報告既廣泛又精細，那就非得耗上半年九個月不可。呵呵！到時候示威者的熱情早已冷卻。待報告的內容發表了，政府部門有錯的，就宣稱會檢討、檢討，再找幾個犯錯的人作內部紀律處分。一場風波，說不定就能平息了。