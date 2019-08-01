香港近排已由「日日有示威」去到「日日有激戰」，社會大撕裂，政府管治失控，再延續下去，香港死得！繼日前中上環大戰，四十四人被警方起訴暴動罪；周二晚即有約千名市民在葵涌警署外聲援。



期間，聚集人群愈來愈多，一度霸佔三條行車線，亦有數名防暴警察被示威者包圍及掟雜物，警員則施放胡椒噴霧，大批防暴警察衝出營救，終成功退回警署內。如今示威人士愈來愈暴力，警方則提升警力戒備，據悉水炮車亦快將出動。



然而，以暴易暴，只會加深仇恨。有論者指出，以水炮車和暴動罪嚴打示威者，始終治標不治本，政府必須對症下藥化解深層次矛盾，否則香港將淪為大輸家。



講就易，當一個社會的人民已失心瘋，已沒有理性可言，大家都睇到，出來搞事的示威暴力者多是年輕人，四十四人被控「暴動罪」，包括廿八男十六女，大部分為學生。學生都不守着書桌校園，竟愛上暴力街頭，飛磚擲石，行動「若水」，與警察打游擊，「勇武抗爭」，這固然是教育出了問題，由五年前的「佔領運動」開始，「違法達義」的歪理如雨後春筍怒放，政府一直沒有正視！



加上政客、訟棍的鼓吹「留案底令人生更精彩」、「暴力有時或可解決問題」等邪說，在爛果報的煽風點火下，年輕人如神打上身，衝擊社會更奮不顧身！



此外，整個社會人妖顛倒是非淆；尤其放生反中亂港永遠走在最前線的漢奸黎，司法更為其保護傘，政府明顯養癰遺患，腐肉不去，蛆蟲生焉，中央官員雖然指出其挾洋自重，「一定會被釘在歷史的恥辱柱上」；之不過光說不練，那麼一大塊的生蟲腐肉仍在拮眼，香港梗係冇運行喇！毛澤東最不屑「多端寡要」，他指出「端可以多，但是要抓住要點，一個時候有一個時候的要點。這是個方法問題。」擒賊要先擒王，這是要點，只向年輕學生開刀，是捉錯用神。