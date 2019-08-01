香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉在社交平台，散播咒罵警察子弟「過唔到7歲」、「20歲前死於非命」，言行令人髮指。市民紛紛指出，戴健暉為人師表，卻對無辜的小朋友作出如此惡言，實在是泯滅人性，罔顧職業道德操守，絕對沒有資格繼續擔任教師，應取消其教席。



四個警察評議會職方協會，包括警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會、警察隊員佐級協會，發表聯合聲明，譴責其對警察子女「喪盡天良，滅絕人性」的公開詛咒。全國政協副主席梁振英亦去信真道書院校監鍾嘉樂，指有關言論是「全球教育界之恥」，要求學校馬上革除其職務，遏止不良影響。



大批家長及網民質疑，戴健暉身為師者，應言傳身教，但卻公然發布仇警和詛咒警員子女的極端言論。截至昨日凌晨，已有逾一萬四千人在網上聯署：「真道書院助理校長戴健暉疑似發布歪論，煽動仇恨，絕非為人師者所為。我們要求教育局局長徹查並嚴正處理事件，嚴防莘莘學子受到荼毒！」筆者亦已經去信教育局及真道書院校監，促認真對待、嚴肅處理戴健暉事件，以確保類似惡劣事件不再發生。



近月「仇警黃師」植根教育界，在網絡上公然辱罵和詛咒警察及其家人，破壞教育界的和諧安寧。早前曾任考評局通識科委員會主席兼通識科教師賴得鐘，以「黑警死全家」標語，作為其個人專頁頭像，更引起全城震驚和憤怒，而該校校董會稱將嚴肅處理。



無論持何種政見，作為教師都不應散播如此偏激言論，不惜將家長和學生捲入政爭泥淖之中，被政治立場蒙蔽專業。戴等老師利用其教師的身份，對學生灌輸充滿仇恨、暴力的價值觀，只會加劇社會暴戾化，鼓吹年輕人仇警，是非不分，實在有辱教師專業操守，社會不可不防！