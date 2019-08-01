伊朗革命衞隊早前在霍爾木茲海峽扣查掛英國旗的油輪「史丹納帝國號」，不僅令區內局勢進一步升溫，更凸顯國際商業船舶登記制度一直存在的漏洞。



「史丹納帝國號」由一間瑞典公司擁有，按道理並非伊朗當局針對的對象，但伊方「認旗不認人」，結果還是悍然出手扣查。而更弔詭的是，船上二十三名水手當中，連一個英國人或瑞典人也沒有，而是分別來自俄羅斯、拉脫維亞、菲律賓和印度。這些國家要麼在伊朗核問題上中立，要麼像俄羅斯那樣跟伊朗友好 （俄、伊海軍將於短期內在波斯灣地區舉行聯合軍演），遭此「池魚之殃」，也算無奈。



自油輪被扣押後，英國政府被指態度軟弱，有分析指是因為英國執政保守黨當時正忙於選舉新黨魁，分散了精力；亦有分析指英國海軍近年來經費不斷被削減，以致保護商船「有心無力」。但無可否認的是，油輪並非英資公司擁用，加上船上人員不是本國國民，倫敦當局沒有那麼「上心」，亦屬情理之中。



有航運業界資深人士指出，業內有所謂「權宜船旗」（Flag of convenience）的慣例，意即船公司或船主將其名下船舶，在規管制度較為寬鬆的國家進行登記，從而降低成本。數字最能說明問題，全球船舶登記最多的三個國家依次為巴拿馬、馬紹爾群島和非洲的利比里亞，三個國家實際擁有的船隻不足二百艘，卻佔全球登記船舶噸位約四成。反觀希臘、日本等航運大國，在該國登記的船舶數量卻遠低於實際數字，反映不少船主利用了「權宜船旗」賦予的便利。



事實上，單是巴拿馬一國，懸掛該國國旗商船的數字便多於中國和美國相加的總和。這主要得益於巴國寬鬆的管理制度，船主基本上只需在網上繳交低廉費用，且毋須向巴拿馬政府交利得稅，自然大受歡迎。時至今日，吸引外國商船登記在自己國家名下，已在全球形成商機龐大的市場。有報道指，商船「改換門庭」非常方便，別說啟航前，即使在航行途中也可以進行，監管之疏漏可見一斑。



儘管根據聯合國相關規定，船舶跟登記的國家必須有「實際聯繫」，惟沒有得到嚴格落實。去年便發生一宗「有趣」的新聞，正在海上執行任務的解放軍東海艦隊濟南艦，在溫州外海救起蒙古籍貨船上兩名遇險船員。眾所周知，蒙古國乃是內陸國家，本身並沒有海岸線，何來商船？說穿了，就是蒙古國為賺外匯「出售」國旗使用權。



這種情況下，船員權益難免被犧牲。上述小國都有共通點，就是行政管理能力低下，特別在勞工保障方面形同虛設。有國際工會組織數年前投訴，巴拿馬籍船上有女船員工業意外身亡，該船並沒按規定將遺體送到最近的港口，而是用凍櫃裝着屍身繼續航行兩周之多。



當然，銅板總有兩面，背靠大國也有背靠大國的好處。第一次波斯灣戰爭期間，就有不少科威特船隻掛上美國或英國旗，以尋求保護。三十年河東，三十年河西，瑞典的「史丹納帝國號」掛上英國旗，反而「無辜」落入伊朗當局之手，不可謂不諷刺。