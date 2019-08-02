世界視線：美號召海灣護航　德冷水兜頭猛淋

華府日前正式向德國發出請求，呼籲對方跟法國及英國一起，共同參與在霍爾木茲的護航行動，以進一步打擊伊朗，卻遭德國峻拒。



德國副總理紹爾茨接受當地傳媒採訪時明言，他對美方組建「護航聯盟」的建議非常懷疑，強調當務之急是避免衝突升級，而所謂護航聯盟的建立，只會讓局勢進一步惡化。紹爾茨又指，柏林方面仍認為，確保一五年伊朗核協議繼續運作，仍是解決問題的治本之道，前總理施羅德亦隨即提出類似看法。



德國是伊朗核協議的其中一個最堅實支持者，總理默克爾曾多次力勸特朗普退群前三思。反觀華府對伊朗的政策卻是進退失據，令盟友無所適從。可以看到，特氏三不五時對德黑蘭喊狠話，但其實來來去去只有「極限施壓」一招。華府這邊廂宣布對伊朗外長扎里夫實施制裁，那邊廂卻宣布短暫延長對伊朗核計劃的制裁豁免，意味着中國、德國、俄羅斯等核協議簽署國可繼續跟伊朗合作，發展民用核能計劃。華府一硬一軟的措施前後矛盾，反映內部鷹、鴿之爭仍然尖銳。更有甚者，華府打着「航行自由」的旗號組建護航聯盟，結果英國籍商船被伊朗扣押，美國卻無動於衷，所謂「聯盟」云乎哉？



當然，德國跟伊朗長久以來的密切關係，亦讓柏林當局盡量跟華府保持距離。眾所周知，德國人跟伊朗人都認為自己是雅利安民族的後裔，這讓兩國之間有着天然的親近，而伊朗在兩次大戰中亦鼎力支持德國。從現實的角度考慮，德國作為工業大國，伊朗的能源至關重要（這也是德國跟俄羅斯關係較佳的主要原因），伊朗以能源換取德國進口糧食及醫療等設備，雙方形成互補關係。



這就難怪自美國單方面撕毀伊朗核協議後，德國居中斡旋不遺餘力，甚至不惜率先「揭竿起義」，推動歐洲建立一套獨立於美國以外的新付款系統，儘管德國挽救核協議的實際效果不彰，但柏林敢於挑戰美國的核心利益，還是令不少人大跌眼鏡。美國邀請德國「助拳」遭冷待，實在不足為奇。



