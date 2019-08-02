正論：港欲靜而亂不休　大罷工徒損基層

樹倒猢猻散，牆倒眾人推。今日的香港風雨飄搖，港府搖搖欲墜，反對派得志便猖狂，除了示威集會陸續有來，更號召全港大罷工，誓要癱瘓交通和經濟，挾港府以令中央。已有公務員急不及待響應，實行堡壘從內部攻破，為奪權上演最後的瘋狂。



儘管國務院強調支持港府依法施政和警方嚴正執法，目前已有四十四人被控暴動罪，面臨最高十年刑期，但反對派依然不肯收手，依然要將全港人綁上戰車。有所謂網民號召下周一罷工、罷市、罷課，反對派隨即跳出來積極配合，不搞死香港不罷休，受害最深的必然是基層市民。



道理很簡單，絕大部分市民都要養妻活兒，供樓交租吃飯搭車在在需財，生活壓力沉重。他們不同於反對派政客，既有壹傳媒黎智英和外部勢力當金主，又有每月十多萬元立法會薪津袋袋平安；更不同於游手好閒的示威學生，有父母供養飽食無憂，打工仔只有努力工作才能維持生活，有些更是手停口停。近期連串「不合作運動」癱瘓港鐵，已令打工仔怨聲載道，反對派更進一步欲藉「三罷」騎劫全港，將少數人的政治利益凌駕整個社會利益，自私自利，無法無天，莫此為甚。



最不堪的是，少數公務員在這個時候發揮「裏應外合」作用，公然違反政治中立原則，以「與民同行」為藉口組織集會反政府，甚至煽動響應罷工，對外發放政府四分五裂的訊息。可以看見，現在的香港黑白不分，是非混淆，不僅個別公務員作反，就連醫護人員、律政人員以至紀律部隊都有人反政府。禁微則易，救末者難，港府和建制派一直退縮不作為，終致亂象一發不可收拾。



《公務員守則》規定，公務員必須保持政治中立，不論本身的政治信念為何，必須對行政長官及政府完全忠誠，並須竭盡所能履行職務。昨日包括華員會在內的多個公務員團體急發聲明反對罷工，表明絕不認同「以少數人的立場訛稱代表整個公務員隊伍的做法」，港府亦嚴詞譴責並強調嚴肅跟進，說得煞有介事，但違反公務員守則到底有何後果，當局語焉不詳，如果人工照袋、政府照反，跟變相鼓勵無異，後果必然不堪設想。



說到底，這場政治風暴已持續兩個月，中央依然不為所動，反對派遂孤注一擲，利用街頭暴力和罷工等激進手段癱瘓港府管治，從而達到奪權的最後目的。但問題是，這些手段除了打擊香港經濟、打爛基層飯碗、損害香港法治、破壞香港國際形象，對中央有何實質影響？中央雖然面子不好看，但真正被玩殘的不是香港人還有誰？



不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。香港由小漁村發展為國際大都市，是幾代人努力奮鬥的結果，豈能就這樣斷送在反對派手上？連串暴力示威已令本港經濟急速下滑，更大的傷害是三權淪陷、法治崩潰、社會撕裂、道德淪亡，再不對反對派說不，再不對暴力說不，所有香港人都只能陪葬。



