產評：利率周期存變數　投資風險慎管控

美國聯儲局一如預期減息四分一厘，並強調今次減息純粹是「周期中期調節」，即因應環球經濟下行風險而「買保險」，不等於減息周期開始，頓時引發市場一陣震盪。



這次「鷹式降息」，顯示聯儲局尚未敢肯定當前經濟景氣的可持續性，利率周期尚存諸多變數，投射出更重要的訊息是，全球經濟前景充滿不確定性，投資者如履薄冰，要知所進退。



雖然聯儲局減息幅度符市場預期，而提早結束縮表計劃，顯然也是考慮到整體政策的一致性。事實上，美國六月份非農就業新增人數達22萬兼勝預期，而平均時薪按年亦增長3.1%，顯示美國就業市場保持良好，降低即時啟動減息周期的迫切性。另方面，貿易戰底下環球經濟風險增加，美國製造業前景不無擔憂，故是次減息某程度是一種「預防式」的措施。



其實，今次美國減息決定之所以別具意義，主要是其不僅反映聯儲局對下半年經濟形勢的判斷，亦在於中美貿易戰的大背景之下，到底聯儲局會否順應美國總統特朗普的要求，啟動減息周期來催谷經濟，以配合其競選連任的工作，並為美元回軟創造條件，增加應對貿易戰的籌碼，更甚是掀動全球央行減息潮，為打響貨幣戰揭開序幕。



如今看來，聯儲局選擇繼續堅持行事恰如其分，未逾越界線。國際形勢在急劇變化，在未能確定美國經濟復甦勢頭能否持續下，減息幅度既滿足了市場期望，亦為防經濟逆行下滑買了基本保險。同時，該局指作為中期調節的減息行動，可能不只一次，亦為日後進一步調節貨幣政策預留了空間。



眾所周知，特朗普的減息「呼籲」，是出於美國政治形勢和國際爭端的判斷，而聯儲局作為制訂貨幣政策的獨立機構，堅持其決策的獨立性，兩者的矛盾日益凸顯。惟正正由於眼前美國利率周期充斥着非經濟因素的考慮，這使得利率周期的能見度下降。議息決定公布後，環球股市為之震盪，正好說明市場的憂慮。



風雨如晦，亂象不止。貿易戰令全球經貿一體化面臨瓦解，從中長期看，國際間的利益將要重新分配。觀乎聯儲局對重啟減息周期有保留，但最終還是減息了，全球貨幣戰亦已基本成形。迎面而來的全球放水行動，極可能會再次激化資產泡沫，但對刺激經濟效用卻存在疑問。說到底，美息正常化來得太遲，以目前歐美利率低企的水平，各大央行以減息救經濟的空間還有多大，投資者心裏有數，謹記有備無患！



