神州觀察：限制赴台個人遊　懲罰台獨意味濃

兩岸關係日益緊張之際，大陸對赴台個人遊業務實行限制，料會為本就不佳的台灣觀光旅遊業帶來更大衝擊，而此舉則被指是北京對台灣民進黨當局近期不斷釋放敵意、以武拒統作出的具體懲罰措施，警告兩岸持續對峙下去，最終受害的還是台灣民眾。



大陸文化和旅遊部日前發布通告指，自八月一日起會暫停四十七個城市的大陸居民赴台個人遊試點，預計在未來的一段時間內，赴台陸客將會減少七十萬人次。有業者認為北京此舉非常罕見，過往大陸通常只會對團體旅客作出限制，從未停止過個人遊赴台申請。而據島內業界人士分析，受此影響，下半年台灣的觀光業產值恐會減少數十億元新台幣，諸多相關產業必然面臨「沒飯吃」的困境，若該限令擴展至大陸所有城市，後果更不堪設想。



為此，台灣當局表示將投入三十多億元新台幣救市，只是與業界預估的損失相比，根本難以解決問題。救市不力之際，台灣當局更將責任推給大陸，抱怨大陸片面實行限制，阻礙了兩岸民眾正常旅遊與交流，並嚴正抗議陸方事先未作溝通，將民生問題政治化云云。這就怪了，台灣的民進黨長期以來持續推動「台獨」進程，蔡英文上台後更頻頻搞事，不惜挾洋自重，以個人政治私心綁架全台民眾利益，一再做美國棋子，又何曾同大陸商量過？



台灣當局此舉完全是賊喊捉賊，以致大陸官媒日前撰文稱，是台灣「將大陸送的一手好牌打得稀巴爛」。可以見到，大陸近年屢屢推出各項惠台政策，積極鼓勵兩岸經濟文化交流，並一再好言規勸台灣當局認清形勢，不要做分裂國家、破壞兩岸和平發展的事，可惜好話說盡，恩惠給足，對方一概無動於衷，有大陸網民譏諷說：「我拿你當同胞，你拿我當錢包」，再形象不過。



既然「養不熟」，便毋須再養，否則大陸的慷慨資助到頭來卻被「台獨」勢力用來買槍買炮，反攻倒算，豈不太冤枉？早有解放軍將領公開表態指，解放軍會不惜一切代價捍衞國家統一；近日解放軍又頻繁於東海、南海等海空域展開軍事演練，震懾「台獨」意味甚濃。饒是如此，台灣當局卻「針鋒相對」，不但花巨資向美國購買軍備，更於屏東射導彈「回應」，可見對「白眼狼」真的不能太仁慈。



值得一提的是，香港自幾年前「佔中」一役之後，旅遊業及整體經濟環境亦遭受重挫，如今「港獨」分子又在到處搞事，莫說「解放軍進城」引發諸般惶恐，倘北京當局真的忍無可忍，也對香港實施經濟制裁，屆時損失最慘的，不是全港市民又是誰？



