功夫茶：醜聞纏身避政司　無視守則遭炮轟

有人話喎，一個政府唔做壞事，比唔做好事更要緊。功夫茶不禁打從心底發出微笑，乜咁鬼死似講緊醜聞不斷、民望一直「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊嘅？



講真吖，鄭若驊本身「就係一個壞咗嘅人」，上任第一日即爆出僭建醜聞，最近又爆出參與三宗仲裁個案冇申報，有「秘撈」之嫌，跟手再有老公買豪宅冇向行會申報，兼且瞞報與老公共同持有上市公司逾十一億港元股權。總之上任咁耐，從未見佢唔做壞事，醜聞爆得比煙花璀璨！



呢，衰開有條路，日前就有至少五名自稱律政司檢控官人士，以公開信形式怒插鄭若驊其身不正，處理公眾活動案件時主要考慮政治因素，質疑佢喺冇充分證據下堅持檢控，「視檢控守則如糞土」喎。擅於反白眼嘅佢，回應有關批評早已有一定格式：以前所涉及嘅醜聞就「毋須申報」，如今就話「指控沒有事實根據」。嘩，字你贏，公你又冇得輸，真不愧為永遠嘅「避政司司長」，好嘢！



阿姐，功夫茶都知家陣風頭火勢，作為守護香港法治核心價值嘅你，根本就係德不配位、能不稱官。再講得白啲，你就仿似白蟻蛀觀音，自身難保，加上誠信破產，梗係做鬼都唔靈喇！家陣「籠裏雞作反」，炮轟你「冇充分證據下檢控」，真係唔講好地地，一講功夫茶想唔扯火都難！



「避政司司長」鄭若驊，你唔做壞事都已經係大幫忙嘞！你點止冇充分證據下檢控，直情有證據都唔檢控喇。喂，有乜理由甫上任，席不暇暖就放生佔中幕後黑手兼最大金主漢奸黎呀？你仲好意思死撐一直按照《檢控守則》辦事，確保刑事檢控工作不受任何干涉云云。阿姐，你講完個天即刻雷電交加喇！敢問漢奸黎於二○一七年六月涉刑恐東方報業集團男記者一案，有圖有片有真相，鐵證如山，東方及受害記者先後去信十三封，只求一個「告」或「不告」，而你就一味hea答顧左右而言他，話你「視檢控守則如糞土」，有冤枉你咩？



嗱！公開信又批評鄭若驊「不是刑事法專才」。唉，司長霸住毛坑不拉矢，路人皆知也，佢帶領嘅律政司連番甩轆，就好似拒絕修改過時嘅「不誠實取用電腦」罪，最終被終院一錘定音指為錯誤理解條例，導致執法出現真空。好心咯，一個廢到唔廢嘅「避政司司長」，仲好意思話有誠意繼續為廣大市民服務，慳啲喇！



功夫茶但知，要維護司法公平正義，並唔係「尿壺裏燉鴨子」──突出一張嘴就掂㗎！家吓連自己友都反你，知點解未呀！



