只要留心看不同媒體的直播，不是加工剪裁、故意誤導的假新聞或政治宣傳（謊言），當可感覺到香港暴亂中以年輕人為主的暴徒的極端仇恨和暴戾。



香港不是處於戰亂的亂世，他們與社會、與警察沒有不共戴天、殺父母之仇，單只是他們的政治訴求，政府不順從，也不反思訴求是否合理，便攻擊警察，出動磚頭、鐵枝、弓箭、鏹水等都可置人於死傷的武器。用任何政治理由都不可辯護攻擊警察，這不是赤裸裸的暴力是甚麼？



事實上，從被捕的人來看，其中大多數是學生，更有未成年的，應該是中學生，他們對政治並不認識，修訂《逃犯條例》也應該不了解內容，為甚麼卻會不顧一切、也不理對別人製造的傷亡，而這樣兇惡地攻擊警察呢？



被捕者也有教師。相信是學生不懂迴避，容易走在前頭被捕，教師則懂得躲避，躲在學生背後，把學生推出去，而自己可以免禍，不然的話，被捕的教師應該會更多。由此可見，不少學生是由教師鼓動，帶領來參加暴亂。在他們以外，還加上無業的、低收入的年輕服務業工人等等。如果少了教師與學生，相信社會青年起哄而成規模的，機會不大。



於是要問，為甚麼我們的大學生、教師和中小學生會變成暴亂的主力，不顧別人安全，肆意攻擊、肆意破壞呢？從新聞所見，他們的粗言穢語、囂張行為，令人不覺得他們是學生，更像是黑社會的無賴混混。男女一樣，看不到他們的家教、學校與社會教育。沒有道德，沒有思考，變成暴民心理主宰的野獸一樣。



當然，在直播中，我們還可以看到不少較年長者扮作中立旁觀的督工頭，在指揮、在引導、在替他們解說。整個情況有如內地傳銷的洗腦、組織控制和統一行動。正如網上流傳的說法，香港社會現時最大的黑社會，便是主張民主的暴民。沒有組織？沒有指揮？這不過是把他們製造出來的媒體製造出來的謊言、假象。



為甚麼香港這麼多的教師、學生會變成這樣的暴民？家庭教育、學校與社會教育怎可以出現這樣大面積的淪陷、崩潰？



今天的中學生，明天的大學生，再明天的教師，洗腦式的政治奴化、惡棍教育便一代一代傳下去。香港的未來靠怎樣的人來維持運作？更不用說建設與發展了。當社會、政府要討好年輕人，不少年輕人卻屬暴戾的暴民，以及他們的附從者。討好年輕人，便是縱容他們去破壞社會、毀滅根基？玉不琢，不成器，不琢，便是頑石！