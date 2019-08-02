國務院港澳辦新聞發言人日前表示，希望香港社會各界人士旗幟鮮明地反對和抵制暴力，希望香港社會各界人士堅決守護法治。這些「希望」當然很好。一個多月來，香港社會各界人士多以不同方式展開這方面的行動，發出強烈呼籲。然而，為甚麼不能「抵制」愈演愈烈的暴力呢？為甚麼香港的法治在反對派和暴徒的衝擊下幾乎崩盤呢？



很簡單，此因特首林鄭月娥一開始就跪低投降，至今依然投降，而朝廷從一開始「支持」這條路線，到現在依然不擬糾偏和改變。這樣做，根子錯了，路線錯了，「頂層設計」的方向錯了，香港各界的「抵制暴力」、「守護法治」還能起多大作用？還不是只能眼睜睜的看着暴力瘋狂、法治崩盤？



中央與其「希望香港各界」這樣那樣，倒不如自己改變誤判，強硬起來，並且責成林鄭月娥強硬起來。她若「抗旨」，繼續軟弱無能，那就請她下台，請能夠執行正確路線的人收拾局面。這些實乃香港愛國愛港陣營、有識之士對中央和香江府衙能夠真正出手扭轉當前危厄局面的「希望」。假如這個希望落空，香港「冇得救」也，朝廷今後也就不要再開甚麼發布會、記者會，對「香港社會各界」提出這樣那樣的「希望」，哀莫大於心死也。



對於這場風波和暴亂到底是怎麼來的，何人發動的，目的是甚麼，背景有多大，危害有多大，必須用甚麼方式手段平息，擊潰反中亂港集團和外國勢力的瘋狂進攻，朝廷很清楚，對此也有豐富的正反兩方面的經驗教訓，照理說根本不應該讓局面如此之糟，明明一錯再錯，還好像「成竹在胸」、「很有定力」的樣子，這個「謎」遲早會揭開。不過，人們現在就知的是，這個「謎」揭開得愈遲，香港損害愈大，代價愈高。



對目前的局面，對朝廷和香江府衙的態度，最高興的一定是反對派、暴亂分子和美英外國勢力，他們從來沒有這麼「爽」過，從來沒有試過可以這麼為所欲為、橫行無忌，當年《爽報》爽死之前，其爽肯定不如也。