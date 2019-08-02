兒科專家指出，小孩子容易發脾氣，為了得到想要的東西，往往撒潑耍賴，一哭二鬧三打滾，那是因為小孩子的大腦前額葉皮層還未發育完善，不能很好地控制調節自己情緒和行為，也不能分辨事物的善惡好壞。實際上，這年頭不只小孩子大腦發育還未完善，許多成年人的腦袋也有問題，行為幼稚可笑，令人無法理解。



反對派發起「不合作運動」，甚至揚言「全人類罷工罷課」，說是要向港府施壓，結果受害的卻是普羅市民。那班胡鬧的年輕人以阻止港鐵開車、癱瘓全港交通為樂，自鳴得意，根本是無聊當有趣，純屬小學雞胡鬧。他們也許是學生，也許是啃老族，有家庭可以依靠，不必為生活擔憂，但他們可有想過，如此胡鬧會妨礙多少乘客？影響多少人家庭的生計？香港經濟被搞垮，失業率飆升，他們還能啃老嗎？還能游手好閒嗎？



被政治狂熱沖昏腦袋的港人也許不是太多，激進年輕人也許只是一小撮，但經不起他們天天胡鬧，到處搗亂，一千幾百人就足以騎劫整個社會，把香港搞得雞犬不寧。人們實在好奇，美國到底提供多少資金，幕後金主支付多少安家費，才能令「死士」如此瘋狂和賣力？



最不可思議的是，不少人竟為這種小學雞行為拍手叫好，要求乘客忍讓，甚至聲稱這是為香港人找回「尊嚴」，簡直是臨表涕泣，不知所云。都說香港社會反智，其實何止反智，根本就是弱智。香港本來好好的，如今淪為動亂之都，外國紛紛發出旅遊警示，國際形象蕩然無存，香港人還有何尊嚴可言？對反對派而言，充當洋走狗也許就是最大的尊嚴，但對大多數港人來說，能夠安居樂業才是真正的尊嚴。



香港市民大多是理性的，他們可以沉默，可以忍耐，但凡事都有個度，反對派繼續倒行逆施，年輕人繼續胡攪蠻纏，只會弄得神憎鬼厭，遲早淪為人人喊打的過街老鼠。