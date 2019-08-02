自從六月示威暴潮爆發，政府無力平亂，特首林鄭月娥民望跌至史上低位，不少輿論都指她應為事件引咎辭職。媒體翻舊帳，指她在二○一七年特首選舉論壇時曾提出若民望低時便辭職的言論，當時她有主動澄清自己並非說民望低就會辭職，而是當主流民意與她繼續擔任特首的任務出現衝突時，才會作出辭職決定。



無論是哪一種解讀角度，林鄭月娥的處境，距離選舉時辭職論的「初心」應該很接近吧，故此有關她下台的消息在七月甚囂塵上，英國媒體更報道指她曾屢向中央請辭但不獲批准，原因是要留下來「執自己爛攤子」。反對派固然想除林鄭而後快，建制陣營亦有不滿聲音。其中「牆頭草」自由黨的黨魁鍾國斌上周在報章撰文，指林鄭若沒心平息亂局，就應該離去，前全國人大常委范徐麗泰指鍾不了解林鄭並非自己可以決定辭職，而是須得到中央的批准，又批評自由黨不了解中國政治體制。范徐麗泰的言論間接呼應英媒的報道。而中央在數日後便即表態，顯示林鄭「命不該絕」。



國務院新聞辦本周一舉行新聞發布會，是港澳辦自修訂《逃犯條例》風波以來首度公開回應事件，外界有揣測是否公布林鄭去留的消息，港澳辦新聞發言人的說話主要訊息其中一項便是「中央政府堅決支持行政長官林鄭月娥帶領特區政府依法施政」。而發言人亦強調支持警方嚴正執法，及懲治暴力犯罪人士。此番說話立竿見影，翌日執法部門迅速就周日中上環衝突起訴四十五人，其中四十四人被控暴動罪。



究竟林鄭是獲得「續命丸」或「強制服務令」，外人難以確定，但可以肯定的是，短期內她尚在其位。最近政務司司長張建宗忽然活躍，令人懷疑他是否將頂上特首之位。中央放話後，大家恍然大悟，「小肥張」是在做「爛頭蟀」，讓上司有休養回氣的機會。