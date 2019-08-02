最新一份民意調查顯示，特首林鄭月娥民望評分顯著下跌至三十點一分，反對率達百分之七十，支持率只有百分之二十一，再創其上任新低。至於特區政府滿意及信任淨值方面，分別為負五十二及負三十一個百分點。這樣一個不受歡迎的政府，為甚麼還可以繼續存在呢？特首林鄭及政府現在究竟是靠甚麼來支撐？



北京三番四次強調，香港特別行政區行政長官必須符合愛國愛港、中央信任、港人認同三項條件。林鄭顯然已無法得到「港人認同」，至於「中央信任」的基礎為何？是必須得到港人認同和支持，抑或是一個北京可以完全操控呢？「中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衞香港法治的行動。」港澳辦日前提出的「四個堅決支持」只是一種政治宣示，根本無法令林鄭及政府敗部復活，起死回生，亦是北京現階段回應香港問題，顧全大局的「應有之義」，北京當然不會在這個時候公開表示不滿林鄭及政府，以免亂上加亂。然而，一個有史以來最多人反對的政府，北京還可以信任下去嗎？



香港的安定繁榮並非建基於權者「穩定壓倒一切」的鐵腕統治，而是民心向背。「七二八」中西環示威者「非法集結」，警方強力鎮壓，拘捕四十九人，起訴四十五人，其中四十四人被控暴動罪，這是反修例政治風暴爆發至今以暴動論罪的第一批示威者。即捕即告，效率奇高。至於「七二一」元朗恐襲一案，警方以涉嫌「非法集結罪」拘捕了十一人，准予保釋候查。就是因為這種明顯的差別，令人質疑警方的處理並不公平，於是出現民眾包圍警署的事件。



說到公平處理，筆者想起一則古羅馬的故事：有一男子在間接證據之下，以謀殺罪被判死刑。當這人將被處決時，那個原以為被謀殺了的人突然出現。百夫長於是便把那犯人送回到判決人皮索（凱撒時代羅馬執政官）那裏，並且說明經過。那知皮索卻乾脆將三人全部判處死刑，聲稱這是「公平處理」。據羅馬哲學家薛尼加所記，那個被判謀殺罪成的人之所以受到處決，因為業已對他作了死刑的判決；百夫長之所以被判死刑，因為他未服從命令執行處決；而那個誤以為被謀殺了的活人之所以受到懲罰，因為他令兩名無辜的人犧牲了性命。



香港兩個月來多次的反政府示威，演變成為激烈的肢體衝突，將有許多年輕人會成為政治犯，因為「皮索式公平處理」的專權者原則已在特區政府身上出現！