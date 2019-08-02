香港的反對派可說是全世界最蠢的反對派，一味以自殘方式反政府，最終卻對政權毫無動搖，反而令中央對香港的控制愈收愈緊，將自己的勢力愈削愈弱，五年前的佔中以及連串DQ事件足以說明一切。詎料沒有最蠢只有更蠢，反對派以為掀起反修例風暴就可為所欲為，結果除了將香港搞到雞犬不寧，市民無日安寧，五大訴求至今沒有一項達到，足證人蠢冇藥醫。



尤其是今次由年輕人主導，胡攪蠻纏之下變成一場又一場鬧劇。先說所謂的「不合作運動」，年輕人玩車門癱瘓港鐵，徒令趕返工的市民遲大到，趕看病的市民錯過預約，擾民損經濟，但對港府有何影響？對北京有何影響？



至於每次遊行示威勢必演變成暴力衝突，更是玩死自己的典型。警方之所以陷於被動，不是他們不夠好勇鬥狠，而是留有一手，但隨着示威者愈來愈瘋狂，警方武力亦只能相應升級，結果示威者被打到頭破血流復被從速落案起訴。現時已有四十四人被控暴動罪，隨時監禁十年，前途盡毀。何謂損兵折將、自己伸頭畀人斬，這就是了。



現在他們又計劃下周一鬧罷工，聲稱罷工就能脅迫中央落實雙普選，贏回港人的政治權利，還說若老闆阻止員工罷工，這樣的工不打也罷云云。哈哈，見過白癡的，未見過如此白癡的，一班游手好閒吃父母住父母的學生哥，以及失業失學的廢青，不是沒有生活負擔、連電話費都由阿媽代交；就是讀書不成、老覺社會欠了他，於是要全港人一起陪葬。但罷工除了玩死基層、打擊經濟，能贏到甚麼？只要他們回家問問父母當日會否響應罷工，已知罷工奪權只是癡人說夢。



更好笑的是，不少「義士」、「死士」在網上發出「彈盡糧絕」的哀號，乞求別人讓他們吃霸王餐。其實何須乞得這樣痛苦，向壹淫媒漢奸黎和反對派政客討飯吃，不是更快捷方便嗎？