自從香港特區成立以來，解放軍在此地安營紮寨二十多年，一向守規而低調，部分港人幾乎已忘記了這一群戰士。近日，特區因為修訂《逃犯條例》引來亂事四起，不少人才記起這一支威武文明之師，甚至想請他們出來幫忙平定亂局。



香港駐軍從來不是裝飾品，該用的時候，筆者從來不反對動用，至於甚麼時候才該動用呢？我認為一旦亂事擴大，警察控制不了，解放軍就得出動，畢竟維持治安不是請客吃飯，有時候是斯文不了的。



但如果動亂沒有急劇惡化，想化解危局，特區政府仍可以先考慮依次採用以下方法，一個不行就下一個，用光了仍不奏效，才動用軍隊不遲。



正如昨日本欄所說，特區管治班子可以撫順民意，將修例工作「壽終正寢」的字眼改為「撤回」，讓反對派少了一個找碴的藉口。再成立獨立委員會，廣泛地調查修例過程中所有的涉事機構及團體，以滿足示威者的訴求，這是化解危機的第一步。



如果實行第一步之後亂事仍未平定，則再進一步，特區行政長官宣布特赦在修例爭議中全部的涉嫌犯罪者，騷亂者可以獲釋，犯錯的政府人員也不追究。讓時光倒流兩年，回到特首林鄭月娥上任之初的蜜月期，所有具爭議性的政策從頭開始，逐一徵詢公眾意見。



推出第二步方案後，反對派還是不依不饒，就踏出第三步，重新推出政制改革方案諮詢市民，且看能否拉近北京和香港反對派之間的意見差距。如果反對派答應與中央商討，彼此討價還價，少說也得談上好幾個月。數月後說不定市民的怒火已消，政改談得成固然好，就算談不成，也未必再掀得起大風暴了。



不過，假如反對派就連政改方案也不願意談，一味堅持要擾亂香港，三部曲全部不靈，那就真要考慮請動我們的鋼鐵長城了。